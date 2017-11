Rengasvarkaat ovat liikkeellä – älä jätä renkaita ulkosalle

Talvirenkaiden vaihtorumba käy juuri nyt kiivaimmillaan. Marraskuu on myös rengasvarkauksien sesonkikautta. Poliisi muistuttaa sekä rengasliikkeitä että yksityisautoilijoita pitämään huolta renkaiden varastoinnista. Piha-alueille renkaita ei kannata jättää ilman valvontaa tai muuten helposti saataville.

Vaikka varkaat eivät olisi renkaisiin erikoistuneita ammattilaisia, erikoisvanteille laitetut arvokkaat renkaat ovat houkutteleva saalis.

"Jos rengassarja vanteineen alkaa olla muutamaa tonnia, niin kyllä ne ovat haluttuja tuntuneet olevan" kertoo rikoskomisario Ossi Kaario Sisä-Suomen poliisista.

Autoilijan ei kannata raahata talvirenkaita pihalle etukäteen vaihtoa odottelemaan. Samoin pestyjä tai pesua odottavia kesärenkaita ei kannata jättää pitkäksi aikaa pihalle lojumaan, vaan ne on syytä viedä heti varastoon.

Auto- ja rengasliikkeiden on poliisiin mukaan syytä pitää renkaat lukitussa varastossa myös pahimman sesongin aikaan. Tosin aina ei auta sekään, että renkaat ovat lukkojen takana. Esimerkiksi Vantaalla vietiin hiljattain autoliikkeen pihalta kymmeniä renkaita lukitusta kontista. Saaliin arvo oli noin 13 000 euroa. Itä-Uudenmaan poliisista neuvotaan, että auto- ja rengasliikkeiden kannattaakin asentaa piha-alueille kunnolliset ulkovalot ja mahdollisesti myös liikkeeseen reagoiva valaisin.

Kamerat ja muut valvontajärjestelmät ovat myös suositeltavia, mutta niiden toimivuus pitää testata säännöllisesti. Joskus pelkkä hälytysjärjestelmästä kertova kyltti voi olla riittävä pelote pitkäkyntisille.

Toisinaan mitään keinoja ei kaihdeta, jos varas on iskenyt silmänsä juuri tiettyihin renkaisiin.

"Joskus on ollut tällaisiakin, että on ihan auton alta varastettu, että auto on jäänyt paikalleen ilman renkaita", sanoo rikoskomisario Toni Sjöblom Lounais-Suomen poliisista.