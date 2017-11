Koneviesti: Kaivinkoneen kauhan sijainti ja asento tiedetään senttimetrin tarkkuudella – paikantava koneohjaus tuli maanrakennukseen jäädäkseen

Paikannukseen perustuva koneohjaus on tullut maanrakentamiseen jäädäkseen. Se on itsestään selvyys suurissa hankkeissa. Nykyisin koneohjauksesta on tullut arkipäivää myös monilla keskikokoisilla ja jopa pienillä työmailla.

Koneohjaus on nykyisin tärkeä osa niin maataloudessa, metsätaloudessa kuin maanrakennusliiketoiminnassa tehtävissä koneellisissa töissä. Maanrakennuksessa koneohjausta käytetään yleisesti niin kaivinkoneissa, tiehöylissä, puskukoneissa, asfaltinlevittimissä kuin pora- ja paalutuslaitteissa.

Maanrakennuksessa koneohjauksen käyttö lisääntyy tällä hetkellä voimakkaasti. Suomessa uusista 20–30-tonnin kaivukoneista jo yli puolet varustetaan hankinnan yhteydessä koneohjausjärjestelmällä.

Heti alkuun on tehtävä selväksi ero kaivinkoneiden 2D- ja 3D-koneohjauksen osalta. 2D mahdollistaa tasojen ja kallistuksien tekemisen, eräissä järjestelmissä myös kahteen suuntaan kaltevien. Tässä mielessä työn tuloksena on kolmiulotteinen pinta.

2D-koneohjauksella on mahdollista tehdä putkikanaaleja, rakennuspohjia ja pienimuotoisia tietöitä. Järjestelmä tarvitsee työalueen korkeustiedon, joka yleensä otetaan tasolaserilta puomissa olevan vastaanottimen avulla.

3D yhdistää 2D-tietoihin lisäksi tarkan paikkatiedon. Voi sanoa, että kauhan sijainti ja asento tiedetään senttimetriluokan tarkkuudella maapallon pinnalla. Tämä mahdollistaa tarkan konetyön ja suunnitelmien toteuttamisen kaivutyön osalta ilman että rakennuspaikalle on tehty mitään kepityksiä tai muita apumerkkejä.

Kaivukoneen kuljettaja näkee koko ajan koneensa näytöltä, kuinka lähellä haluttua tasoa tai reunalinjaa hänen koneensa kauha liikkuu. Ylikaivu minimoituu, eikä kuljettajan tarvitse olla riippuvainen koneen ulkopuolella olevien ihmisten antamista mittatiedoista.

Työ nopeutuu ja virheiden mahdollisuus vähenee. Koneen ohjausjärjestelmä on jatkuvasti yhteydessä palvelimeen, josta kuljettaja voi ottaa kulloisessakin vaiheessa tarvittavat suunnitelmat koneohjausjärjestelmään. Vastaavasti hän voi lähettää palvelimelle muistiin koneen kauhalla annettuja sijaintitietoja.

Kaivinkoneen tai muun rakennuskoneen 3D-koneohjaus on osa kokonaisuutta, johon kuuluvat työmaiden tukiasemat ja koneohjausjärjestelmän tarjoajan omat tukiasemaverkot, palvelimet (joilta tiedostot ovat saatavissa) sekä ohjelmistot suunnitelmien hallintaan ja tietojen käsittelyyn.

