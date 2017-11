Takapenkki Mersun ensimmäiseen lava-autoon maksaa 15 000 euroa, syynä verotus

Mercedes-Benz täydentää hyötyajoneuvo valikoimaansa X-sarjan lava-autoilla.

”X-sarja on työkalu ja edustus­auto samaan aikaan”, myyntijohtaja Jani Tolonen Veho Hyöty­ajoneuvoista hehkutti auton lehdistöesittelyssä marraskuun alussa Mäntyharjulla.

Tolosen mukaan X-sarjan lava-­auto on kotonaan niin metsätöissä kuin juhlailtana Oopperatalon edessä.

Pelkästään jompaankumpaan, kovaan metsäajoon tai vain edustamiseen kaupunki­ympäristössä, Mersu tuskin on oikea ratkaisu. Kaupungin ja maaseudun välillä sukkuloivalle, luonnossa viihtyvälle ja silloin tällöin pieniä kuormia kuljettavalle perheelle tai henkilölle Mersu on tutustumisen arvoinen.

Yhtiön mukaan X-sarja yhdistää pickup-mallin perinteiset vahvuudet – lujuuden, käytännöllisyyden, voiman ja maasto­ajon ominaisuudet – Mersun klassisiin piirteisiin: muotoiluun, mukavuuteen, ajodynamiikkaan ja turvallisuuteen.

X-sarjassa on saatavana kolme eri malliversiota käyttötarpeesta riippuen. Perusmalli Pure on suunniteltu työkäyttöön. Progressive-malli korostaa auton muotoilua ja mukavuutta. Hienoin vaihtoehto on Power, ”joka istuu kaupunkiympäristöön kuin kivisille metsäpoluillekin”.

Voimanlähteiksi on lanseerausvaiheessa tarjolla kaksi neli­sylinteristä vaihtoehtoa. Mercedes-Benzin 2,3-litraisessa commonrail-dieselissä on kaksi tehovaihtoehtoa: X 220 d yhdellä turboahtimella kehittää 163 hevosvoimaa, kaksiahtiminen X 250 d -biturbo puolestaan 190 hevosvoimaa.

Molemmat ovat saatavana sekä takavetoisina malleina että varustettuna kytkettävällä nelivedolla. Voiman välittää kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto. 7-vaihteisen automaatin saa valinnaisena X 250 d:n ja X 250 d 4 Maticin yhteyteen.

Vuoden 2018 puolivälissä valikoima laajenee X 350 d:llä, jonka V6-dieselmoottori tuottaa 258 hevosvoimaa.

Kaikissa X-sarjan nelivetomalleissa on vakiona alamäkihidastin ja alennusvaihde, ja valinnaisvarusteena taka-­akselille saa tasauspyörästön lukon. Vakiovarusteena on myös jäähdytetyt jarrulevyt molemmilla akseleilla.

Auton lavalle akseleiden väliin mahtuu eurokokoinen kuormalava.

X-sarja valmistetaan yhteistyössä Renault-Nissanin kanssa. Auton suunnittelussa on hyödynnetty Nissanin Navara-­lava-autoa ja yhtäläisyyksiä onkin havaittavissa.

X-sarjan alkaen hinta on arvonlisäverollisena ja pakettiautoksi rekisteröitynä 47 724 euroa.

Pakettiautossa ei ole takapenkkejä. Takapenkin hinnaksi muodostuu 15 000 euroa, sillä autovero nousee lähes sen verran, jos X-sarjalaisen rekisteröi henkilöautoksi.