Koneviesti: Bensiinin oikea talvisäilytys – pitääkö pienkoneen tankki tyhjentää talveksi?

Bensiinin jättäminen tankkiin talvisäilytyksen ajaksi on hankala kysymys, sillä asiaan vaikuttavia seikkoja on useita. Ensimmäinen vaikuttava asia on aika, jonka kone tulee seisomaan käyttämättömänä. Toinen tärkeä asia on tankissa olevan polttoaine.

Nykyisin sekä bensiinilaadut 95E että 98E sisältävät etanolia. Ensin mainitussa on 10 prosenttia ja jälkimmäinen viisi prosenttia.

Etanoli on jo 10-prosenttisena seoksena haitallista monille kumi- ja muovilaaduille. Vaikka mitkään osat eivät välittömästi vaurioituisi, voi niiden käyttöikä lyhentyä. Myös pienemmistä etanolipitoisuuksista on haittaa polttoaineen seistessä pidemmän aikaa moottorin polttoainejärjestelmässä.

Etanolin aiheuttamien säilyvyysongelmien takia useat pienmoottorivalmistajat käskevät tyhjentää koko polttoainejärjestelmän, jos kone jätetään säilöön useammaksi kuukaudeksi. Eräät moottorivalmistajat tosin hyväksyvät polttoaineen jättämisen moottoriin, mikäli varastoiminen kestää enintään 30–90 päivää.

Pienkoneiden käyttöohjeiden antamat neuvot eivät ole yksiselitteisiä ja saman perusmoottorinkin osalta ohjeissa saattaa olla eroja, mikäli moottori on eri työkoneessa. Annettuihin ohjeisiin on yleensä selvät tekniset syyt, joten niitä kannattaa noudattaa.

Mikäli koneen aikoo varastoida pidemmäksi aikaa, kehotetaan polttoainejärjestelmä tavallisesti tyhjentämään käyttämällä moottoria, kunnes se sammuu. Eräissä ohjeissa saatetaan vaatia erikseen myös uimurikammion tyhjentämistä.

