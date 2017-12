Joululiikenteeseen ei kannata startata pipo kireällä ja huonoilla renkailla

Liikenneviraston mukaan joulun menoliikenne jakautuu pääasiassa kahdelle päivälle, perjantaille ja lauantaille. Eniten autoja on liikkeellä perjantaina 22.12. kello 12 ja 18 välillä. Myös lauantaina 23.12. aamupäivällä on ruuhkaa.

Lähi-Tapiola on koonnut viisi vinkkiä, joiden avulla jouluisesta automatkasta tulee turvallinen.

1. Tarkasta auton kunto

Tarkasta, että öljyä, jäähdytysnestettä ja lasinpesunestettä on riittävästi. Auton alla kannattaa olla hyväkuntoiset renkaat, joissa on riittävästi ilmaa.

Takakonttiin pakataan lumiharja, jääraappa, taskulamppu ja lumilapio. Heijastinliivi on hyvä lisä, jos jostain syystä jäädään tienposkeen.

2. Älä säntää ruuhkaan, jos ei ole pakko

Jos on lähdettävä joulunviettoon ruuhka-aikana, on syytä muistaa, että matkaan kuluu aikaa tavallista enemmän. Varteenotettava vaihtoehto on välttää autojonot ja startata auto vasta ruuhkien helpottaessa.

3. Kuski ei juo pisaraakaan alkoholia

4. Rallikuskit eivät kuuluu joululiikenteeseen

Malttamattoman kuskin ei kannata joululiikenteessä tuijottaa nopeusrajoituskylttejä ja yrittää ajaa suurinta sallittua nopeutta. Tärkeintä on seurata muuta liikennettä, pitää huoli turvaväleistä ja sopeuttaa nopeus kelin mukaan.

5. Älypuhelin ei kuulu kuskin käteen

Liian moni kuljettaja näprää kännykkäänsä samalla kun ajaa. Keskittymisen herpaantuminen on onnettomuusriski, jota liikenteessä ei pidä ottaa.