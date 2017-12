Katso, oletko oikeutettu romutuspalkkioon

Valtion ja autoalan rahoittama romutuspalkkiokampanja alkaa ensi vuoden alusta. Romutuspalkkion suuruus on 1 500 tai 2 500 euroa. Rahaa romutuksiin on varattu 8 miljoonaa euroa. Sen lisäksi sähköautojen hankintaa tuetaan 6 miljoonalla eurolla.

Romutuspalkkion saa elokuun loppuun asti, kun vie vanhan autonsa kierrätettäväksi ja hankkii tilalle uuden vähäpäästöisen auton. Romutuspalkkion tarkoituksena on uudistaa autokantaa ja nopeuttaa autokannan kiertoa. Uuden henkilöauton ostaja saa 1 500 tai 2 500 euron alennuksen auton oston yhteydessä, jos hän samalla kierrättää omistamansa vielä liikennekäytössä olevan henkilöauton.

Palkkio koostuu 1 000 tai 2 000 euron valtion osuudesta ja autoalan 500 euron osuudesta. Tavallisille henkilöautoille, joiden hiilidiokisidipäästöt ovat enintään 110 grammaa kilometrille, palkkiota saa 1 500 euroa.

Suurempi, yhteensä 2 500 euron palkkio on lataushybrideille ja täyssähköautoille sekä autoille, joiden käyttövoimaksi soveltuu maa- tai biokaasu tai korkeaseosetanoli.

Romutuspalkkiolle on laissa asetettu joitakin uusia ehtoja. Palkkion väärinkäyttöä ehkäistään sillä, että palkkion saajan on pitänyt olla romutettavan auton omistaja tai haltija vähintään vuoden ajan ennen romutusta. Romutettavan auton on pitänyt olla liikennekäytössä ainakin jonkin aikaa vuoden 2017 aikana ja sen on oltava liikennekäytössä romutushetkellä.

Auton ehtii ottaa vielä tämän vuoden puolella liikennekäyttöön, jolloin tämä edellytys täyttyy. Autolla ei tarvitse olla voimassaolevaa hyväksyttyä katsastusta.

Romutuspalkkiota kokeiltiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2015. Kampanja osoittautui tuolloin erittäin suosituksi ja sen tulokset olivat erinomaiset, sillä noin 60 prosenttia kokeilussa autonsa hankkeista ei ilman romutuspalkkiota olisi romuttanut vanhaa autoaan ja hankkinut tilalle uutta autoa.

Lähes 40 prosenttia romutuspalkkion hyödyntäneistä osti kokeilun yhteydessä ensimmäistä kertaa elämässään uuden auton.

Romutuspalkkion kaikki ehdot on koottu muistilistaksi.