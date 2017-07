Autoalan kysely: Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti kuljettajaa avustaviin järjestelmiin

Auto- ja liikennealan järjestöjen toteuttaman kyselyn mukaan suurin osa vastaajista suhtautuu myönteisesti kuljettajaa avustaviin järjestelmiin.

Mitä autonomisempi järjestelmä on, sitä varauksellisempaa suhtautuminen kyselyn mukaan on. Uudet liikkumispalvelut eivät ole kyselyn perusteella vielä niin houkuttelevia, että ne korvaisivat oman auton paikan kotitaloudessa.

Noin 85 prosenttia vastaajista on kiinnostunut hankkimaan autoonsa kuljettajaa tilannekohtaisesti avustavia järjestelmiä. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi kaistanvahtijärjestelmä tai pysäköintiavustin.

Noin 70 prosenttia kyselyyn vastanneista on kiinnostunut ottamaan käyttöön ajamiseen puuttuvia järjestelmiä, kuten hätäjarrutuksen tai automaattisen ruuhkassa ajamisen. Sen sijaan kokonaan itse ajava autonominen auto kiinnosti vain joka kolmatta vastaajaa.

Noin puolet vastanneista on valmis hyväksymään autonsa kilometrien ja liikkumisen seurannan vakuutusmaksujen tai verotuksen pohjatiedoksi. Myönteisimmin kilometrien seurantaan suhtautuivat vähän ajavat.

Sähkö- ja hybridiautojen kysyntä on alkuvuonna kasvanut selvästi, mutta toistaiseksi niiden hinta on noin 20–60 prosenttia vastaavankokoista polttomoottoriautoa korkeampi. Lähes puolet vastanneista pitää täyssähköautoa kiinnostavana vaihtoehtona ja noin 70 prosenttia vastanneista on kiinnostunut ladattavan hybridiauton hankinnasta. Kaasukäyttöisen auton hankinnasta oli kiinnostunut noin 40 prosenttia vastanneista.

Kesä-heinäkuun vaihteessa toteutettuun verkkokyselyyn osallistui 538 vastaajaa.