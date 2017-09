Autojen päästöraja kiristyy 2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaan kunkin autonvalmistajan vuoden aikana valmistamien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö saa olla vuonna 2020 pääsääntöisesti enintään 95 grammaa kilometrille.

Paine liikenteen päästöjen vähentämiseen on kova. Siksi autonvalmistajat saavat bonuksia päästöltään alle 50 grammaa kilometrille jäävistä autoista vuosina 2020–2023.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen autovalmistajan valikoimiin tulee täyssähköautoja sekä ladattavia hybridejä, joilla malliston laskennallista päästötasoa saadaan pudotettua vaaditulle tasolle. Lisäksi näillä saadaan hankittua bonuksia, mikä mahdollistaa korkeampien CO2-päästöjen mukaisten autojen valmistuksen ja myynnin.

Etenkin dieselautot ovat olleet tulilinjalla typpipäästöjen, hiukkasten ja huijausten takia. Osa Euroopan suurkaupungeista haluaa niistä eroon ja esimerkiksi Volvo on kertonut luopuvansa ajan kanssa dieselmoottoreista uusissa automalleissaan.

Käytännössä dieselillä on kuitenkin monia etuja. Dieselkoneen hyötysuhde on bensiinimoottoria parempi. Siksi dieselillä on yhä merkittävä asema päästötavoitteen saavuttamisessa.

Arvioiden mukaan dieselmoottorit säilyvät käytössä vielä kymmeniä vuosia. Etenkin hyötyajoneuvojen puolella niitä on vaikea korvata.