"Eivät ole tehokkaimpia autoja, mutta luotettavimpia kylläkin", maaseudulla luotetaan edelleen Toyotaan

Toyota on suomalaisten autoilijoiden ykkössuosikki asuinpaikasta riippumatta.

Maaseudun Tulevaisuuden Trafin ajoneuvotilastoista keräämien tietojen mukaan Suomessa oli syyskuun lopulla liikennekäytössä runsaat 350 000 henkilöautomallista Toyotaa. Kakkosena tulee Volkswagen vajaalla 300 000 autolla ja kolmantena ruotsalaismerkki Volvo runsaan 210 000 auton kannalla.

Toyotan etumatka on viime vuosina kuitenkin hiljalleen kaventunut. Volkswagen on ollut Suomessa myydyin henkilöauto jo kuusi vuotta peräkkäin.

Multialla metsäurakointia harjoittavassa Metsä-Multia Oy:ssä on ajettu Toyotalla jo 40 vuotta. Tällä hetkellä niitä on yrityksen käytössä 43, lähinnä Hiaceja ja Hiluxeja.

"Eivät ole tehokkaimpia autoja, mutta luotettavimpia kylläkin", toimitusjohtaja Aki Laaja tiivistää Toyotan suosion. Kattava huoltoverkosto helpottaa käyttöä maaseudulla, polttoaineen kulutus ei kuitenkaan ole pienimmästä päästä.

Sitoutuminen automerkkiin on Laajan mukaan myös vahvasti tunnepitoinen asia. "Ei kaikkia valintoja voi perustella järjellä." Itse hän ajaa Toyota-konserniin kuuluvalla Lexuksella.

Kolmen automerkin kärki on sama maaseudulla ja kaupungeissa.

Toyotan etumatka on maaseutumaisissa kunnissa kuitenkin paljon selvempi. Runsaat 15 prosenttia maaseudun autoista on Toyotia. Kaupungeissa volkkari on lähes yhtä yleinen.

Kaikkein Toyota-valtaisin maakunta on Kainuu, Keski-Pohjanmaalla Volkswagen hengittää aivan niskassa. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla Volvo kiilaa volkkarin edelle toisiksi suosituimmaksi merkiksi.

Yllättäen niin sanotut premium-merkit ovat maaseutukunnissa yleisempiä kuin kaupungeissa.

Volvon osuus kasvaa maaseudulle mentäessä ja Mercedes-Benz yltää kärkiviisikkoon vain maaseudulla. Se ei välttämättä tarkoita, että maalla oltaisiin äveriäämpiä. Autot ovat usein vanhempia ja enemmän ajettuja kuin kaupungeissa.

Pitkien etäisyyksien vuoksi diesel on maalla yleisempi käyttövoima kuin kaupungeissa. Dieseleissä Volkswagen, Mercedes ja Volvo kiilaavat Toyotan edelle.

Pakettiautoissakin Toyota on niukasti Volkswagenin edellä. Ford ja Mercedes tulevat kaukana takana.

Harvinaisimpien automerkkien listalta löytyy sekä eksoottisia urheiluautoja että takavuosien itäautoja.

Yksi harvinaisimpia merkkejä on James Bond-elokuvistakin tuttu brittiläinen urheiluautomerkki Aston Martin. Niitä oli syyskuun lopulla maaseutukunnissa liikennekäytössä tasan yksi.

Aston Martin löytyy myös taajaan asutuksi kunnaksi laskettavan Laihian Jokikylältä.

Yrittäjänä ja lääkärinä toimiva Aki Kallio hankki DB9-mallisen urheiluauton viisi vuotta sitten. Ostopäätöksen ratkaisi V12-moottorin komea käyntiääni. Kallio on ollut vain kesäisin käytössä olevaan autoonsa tyytyväinen. "Jos vaihtaisin autoa, päätyisin varmasti samaan merkkiin."

Harvinainen auto kääntää liikenteessä katseita. "Lähinnä positiivista palautetta autosta on tullut. Ei ole kukaan naarmutellut tai muuta", Kallio kertoo.