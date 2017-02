Hyytyykö akku? Vertailussa kahden tekniikan apukäynnistimet

Vanhaan aikaan oli tyypillistä pyytää naapuri avuksi lisävirtaa antamaan. Nykyään apu löytyy läheltä, suhteellisen kevyen ja helposti liikuteltavan apukäynnistimen muodossa. Apukäynnistintä oikein käytettäessä ei ole vaaraa vaurioittaa nykyautojen tai -koneiden herkkää elektroniikkaa.

Perinteisesti apukäynnistimet ovat pitäneet sisällään hieman moottoripyörän akkua pienemmän tiheästi kennotetun lyijyakun. Vaikka lyijyakku näissä laitteissa on pieni, painaa se silti muutaman kilon.

Uutena vaihtoehtona on markkinoille tullut litiumioniakun sisältäviä varavirtalähteitä, jotka voi kytkeä rinnan hyytyneen käynnistysakun kanssa. Litiumioniakku on teknisesti ylivoimainen sekä virrananto-ominaisuuksien että kokonsa puolesta. Tehokkaimmissa litiumionivirtalähteissä on jopa kaksi sisäistä akkua, joten niiden avulla on mahdollista tuottaa myös 24 voltin jännitettä.

Apukäynnistimien hintahaitari on laaja. Edullisimmillaan lyijyakullisia laitteita saa muutamalla kympillä, raskaamman kaluston avustamiseen tarkoitettujen vastaavien laitteiden hinta voi olla jo useita satoja euroja. Valitsimme kokeiltavaksi kolme alle sadan euron lyijyakullista käynnistintä.

Testasimme apukäynnistimien virranantokykyä ja kapasiteettia useammalla eri tavalla. Ensimmäinen testiosuus valmisteltiin tyhjentämällä minikaivurin 60 ampeeritunnin akku käyttökelvottoman tyhjäksi. Pyörittämällä starttia sammutin päällä saavutettiin tila, jossa moottori ei enää käynnistynyt, virta riitti ainoastaan pyöräyttämään starttia verkkaisesti. 5-tonnisen mini-kaivurin Perkins-moottori oli 2,2 litrainen ja startin teho 2 kilowattia. Minikaivurin ja vähän isommankin laitteen käynnistys onnistui hyvin taskussa kulkevalla virtalähteellä.

Oheinen teksti on lyhennelmä Koneviestin jutusta. Lue koko artikkeli ja katso lisäkuvat tästä