Irlantilaisen McHalen paalaintehdas nousi tuhkasta

Irlantilaisen paalaimia ja käärimiä valmistavan McHalen tehtaalla syttyi tulipalo runsas vuosi sitten kesäkuun alussa. Illansuussa alkanut palo tuhosi tehtaan pahoin.

Onneksi viime kauden tuotanto oli pääosin jo tehty ja tilatut koneet pystyttiin toimittamaan, toteaa markkinointijohtaja Paul McHale.

Tuhot olivat laajoja: jopa katto romahti.

Runsas vuosi palon jälkeen, syyskuussa 2016, tehdas näyttää taas kuin uudelta.

Tuotanto saatiin täyteen vauhtiin kesällä, McHale toteaa. ”Yhtiöllä on toinen tehdas Unkarissa, mikä pelasti paljon.”

Irlantilaisyhtiö on varsin nuori. Paulin isä ja setä Padraic ja Martin McHale perustivat yhtiön vuonna 1976 käytettyjen traktoreiden tuontia varten. Pian alettiin valmistaa maatalouskoneita kuten lietepumppuja ja säilörehun irroittimia.

Perheyhtiö on edelleen perustajien omistuksessa ja he keskittyvät tuotekehitykseen. Markkinointi on Paulin harteilla.

Paalinkäärimet tulivat mukaan 80-luvun lopulla ja paalaimet 2002.

Unkarista löytyi yhteistyökumppani maan yksityistäessään teollisuuttaan. Kommunismin peruja oleva Mezosepin paalaintehdas ostettiin pari vuotta myöhemmin.

Ensimmäinen kiinteäkammioinen paalain valmistui Unkarissa vuonna 2005. Myöhemmin paalaimissa käytettävien noukinten sekä niittomurskainten teko keskitettiin sinne.

Irlannin ja Unkarin tehtaat ovat samankokoisia, noin 200 työntekijän yksiköitä. Tuotekehitys on keskitetty Irlantiin.

McHale on pieni yritys, vaikka paalaimia valmistuu vuosittain yli 1 500 ja niitä toimitetaan 55 maahan.

Pohjoismaat ja Baltia ovat tärkeä ja kasvava markkina- alue, McHale sanoo.

Yhtiön liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa vuonna 2014. Irlannissa yhtiön markkinaosuus hipoo 90 prosenttia paalaimissa.

”Pienen on oltava ketterä liikkeissään ja muita edellä tuotekehityksessä. Myös luotettavuus kuuluu ykkösasioihin”, Paul McHale toteaa.

Jokainen tehtaalta lähtevä paalain ja käärin testataan ja säädetään valmiiksi niin, että ostaja voi lähteä pellolle saman tien, kun kone on toimitettu, McHale vakuuttaa.

Irlannin olot ovat ankaria paalaimille, mikä tuo toisaalta etua, kun koneiden pitää kestää äärioloja. Kestävyyttä ja luotettavuutta haetaan muun muassa automaattivoitelulla.

Paalainten tuorein uutuus liittyy sidontaan. Tähän saakka paalit on sidottu muovinarulla, mutta McHale uskoo muovisidonnan yleistyvän. Muovisidontamalli Fusion 3+ tuli markkinoille 2014.

Muovisidonta pitää paalin tiiviinä ja suojaa myös hieman säitä vastaan, vaikka se ei käärintämuovin veroista olekaan. Säilörehupaalien käärinnässä tullaan toimeen vähemmillä muovikerroksilla. Varjopuolena on, että muovisidonta nostaa paalaimen hintaa.

McHale tekee niittomurskaimia Unkarin tehtaalla. Niittoterä tulee alihankkijalta, mutta suunnittelu ja kokoonpano tehdään itse.

Entä muut nurmenkorjuun koneet?

Paul McHale ei sulje pois mahdollisuutta, että karhoittimia ja pöyhimiä tulee joskus tuotantoon. Paalin purkuun koneita jo on.

Paalaintehdas ei ole luopunut konekaupasta, vaan McHale Farm Machinery jatkaa konemyyntiä alkuperäisellä paikalla. Tehdas siirtyi 2000-luvun alussa kahdeksan kilometrin päähän. Myynnissä on paalainten ohella MF:n ja Fendtin traktoreita ja työkoneita.

Korjaamo on olennainen osa yrityksen toimintaa.

Käytettyjen koneiden rivissä on vuonna 2001 tehty paalain, joka sarjanumero on 19. Sillä on tähän mennessä korjattu 120 000 paalia.

Hieman ruosteessa oleva paalain on kunnostettu ja muun muassa paalikammion laakerit, vetorattaat ja ketjut on uusittu. Ostajakin on tiedossa. Paalain on myyty Puolaan 12 000 eurolla.

Korjaukset maksoivat kolmasosan siitä, kertoo konemyyjä John Cummins McHale Farm Machinerystä.

Cumminsin mukaan näin paljon käytetyille koneille ei oikein ole markkinoita Irlannissa, missä urakoitsijat hoitavat pääosan paalaamisesta, mutta muun muassa Puolassa niille on kysyntää.

Cumminsin mukaan maidontuotannon kriisi tuntuu. Karjatilat ostivat vielä viime vuonna paljon lannoitteen pintalevittimiä, mutta tänä vuonna ei ole myyty yhtään.

Konekauppias myy vuosittain viitisenkymmentä paalainta, mutta niidenkin kysyntä on hiljentynyt.