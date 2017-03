Koneviesti koeajoi: Onko traktorimönkijästä mopoauton korvikkeeksi?

Koneviestin koeajossa ollut 570 RZR on rekisteröity traktoriksi, joten sillä voi ajaa luvallisesti liikenteessä. Kysymykseen siitä, korvaako 570 RZR mopoauton, voi vastata kyllä ja ei. Puhtaasti taloudelliselta kantilta ollaan hyvin tasoissa. Monet mopoautot ovat halvempia, mutta vakuutukset ovat huomattavasti kalliimpia.

Monille taloutta tärkeämpää on turvallisuus, ja siinä RZR vetää pidemmän korren. ROPS-luokiteltu putkikehikko suojaa hyvin kuljettajaa törmäystilanteissa. Lisäksi mönkijän katteet kestävät kovempaa käsittelyä kuin mopoauton kuoret. Pienissä törmäyksissä, joissa mopoauton katteet menevät päreiksi, RZR:llä selviää useimmiten ilman suurempia murheita. Talvella nelivetoisella pärjää huomattavasti paremmin kuin kaksivetoisella, vaikka lunta olisi kertynyt tielle vähän enemmänkin.

Tekniikaltaan 570 RZR on aika tavalla perus-Polaris. Moottori on ProStar 570 ja voimansiirron perustana on variaattori. Aluevaihteistossa on kaksi nopeutta eteen ja peruutus. Taka-akseli on läpivetävä eli tasauspyörästöä ei ole. Neliveto on sähköisesti kytkettävä, alusta on erillisjousitettu. Ohjaamon hallintalaitteet ovat muuten kuten peruslaitteessa. Traktorivarustukseen kuuluva vilkkuviiksi on ratin vasemmalla puolella.

Ajoltaan RZR tuntui hyvältä, kokeilemamme 570-malli osoittautui erinomaiseksi kiireettömään etenemiseen. Pienten ulkomittojen (leveys 130 cm) ansiosta sillä pystyy liikkumaan myös maastossa. Lava on kuitenkin pieni, eikä sinne voi kovin suuria kuormia lastata.

Teksti on lyhennelmä Koneviestin jutusta, jossa käsitellään laitteen ominaisuuksia tarkemmin. Lue koko artikkeli ja katso lisäkuvat tästä.