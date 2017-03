Koneviesti koeajoi pikkupakun: Osuva valinta lomittajalle, huoltomiehelle tai metsurille

Kustannustietoisuus ja tilojen optimointi ovat tätä päivää. Markkinoilla on valittavissa henkilöautoista muokattuja pakettiautoja, kun autotarve on perinteistä pakettiautoa pienempi. Volkswagen Polo Van on edullinen vaihtoehto pienempiin kuljetustarpeisiin.

Polon pakettiautoversio on muokattu B-segmentin henkilöautosta. Takaistuimet on poistettu, ja tilalle on asennettu Verhoomo Sorsa Oy:n tuotantoa oleva vanerinen kaukalo sekä kumimatto, jolla on hintaa 349 euroa. Auto on kaksipaikkainen N1-luokan pakettiauto.

Akseliväli on alle 2,5 metriä, ja auton kokonaispituus on alle neljä metriä. Näin Polo on mitoiltaan kompakti, mikä ei kuitenkaan näy ohjaamossa. Tilaa kahdelle ihmiselle on mukavasti, ja toteutuksen lähtökohtana on selvästi ollut matkustamomukavuus ja ohjaamon tilat.

Tavaratila on 118 cm pitkä ja leveimmillään 126 cm leveä. Pyöränkoteloiden välissä tilaa on 95 cm. Kantavuutta on 457 kiloa, joten minään valtaisana rahtipelinä Poloa ei voi pitää.

Merkittävimpien kilpailijoiden Opel Corsan ja Ford Fiesta Vanin lukemista Polo jää auttamatta jälkeen. Sekä Opelin että Fordin tavaratila on noin 10 cm pidempi, ja kantavuutta on vähintään 20 prosenttia enemmän.

Hyvät ajo-ominaisuudet kuuluvat VW Polo Vanin vahvuuksiin: auto on vakaa ja tasainen ajettava. Ohjaus on jopa kokoisekseen jämäkkä, ja siinä on kunnon tunto ja vaste. Pieneksi autoksi Polo on sangen hyvä ja vakaa auto ajaa maantiellä.

Kulutuslukemissa ei talvisissa olosuhteissa päästy aivan valmistajan lupaamiin lukuihin. Vakioitu noin 40 kilometrin mittainen kaupunkilenkki 31 km/h:n keskinopeudella meni lopulta 6,20 l/100 km kulutuksella. Paha tuokaan ei ole, mutta on kaukana luvatusta 3,9 l/100 km kulutuksesta.

Liekö sitten ajoittain päältä pois kytkeytynyt Start-Stop-järjestelmä ollut syynä aavistuksen korkeahkoon kaupunkikulutukseen? Järjestelmä ei sammuta moottoria, mikäli ohjaamon lämpötila tai akun varaustaso on liian matala.

Pakettiautona vuosittaiset ajoneuvo- ja käyttövoimaverot ovat 174 euroa. Henkilöautona vastaavat maksut ovat 460 euroa. Eli pakettiautoksi rekisteröitynä säästöä maksuissa tulee liki 300 euroa vuodessa. Jos valitsee bensiinimoottorin, vuosittainen perusvero on 135 euroa.

Jos vuodessa ajaa noin 20 000 kilometriä, nykyisellä noin 20 sentin litrahintaerolla laskettuna diesel-Pololla pääsee bensiinimoottorin DSG-automaatin valitsevaan verrattuna noin 450 euroa pienemmillä polttoainekuluilla. Kun tähän laskee verotuseron, ovat vuosittaiset kulut dieselin eduksi noin 410 euroa.

Kokonaisuutena voi sanoa, että Polo Van on sangen osuva valinta esimerkiksi maatalouslomittajalle, huoltomiehelle tai metsurille.

Teksti on lyhennelmä Koneviestin jutusta, jossa käsitellään auton ominaisuuksia tarkemmin.

