Koneviesti: Lupaus pitää – "maailman tehokkain" akkukäyttöinen pyörösaha toimii koko työpäivän yhdellä latauksella

Akkukäyttöisissä työkaluissa tehot ja toiminta-ajat ovat kasvaneet huimaa vauhtia. Me Koneviestissä otimme kokeiluun DeWaltin akkukäyttöisen pyörösahan, jota valmistaja mainostaa maailman tehokkaimmaksi.

Valmistaja vakuuttaa, että pakkauksen mukana tulevilla kahdella 54 voltin/6 Ah akulla timpurin pitäisi selvitä koko työpäivän sahaus- ja katkaisutarpeista – yhdellä latauksella pitäisi siis saada pätkittyä useampi sata 50 x 100 mm kakkosnelosta.

Kompaktin kokoinen sirkkeli on nopea koota käyttökuntoon. Sekä terän syvyys-säätö että jiirikulmien asettaminen on helppo valita asteikon ja pikalukituksen avulla. Reilun kilon painoinen tehoakku on melkoinen mötkäle sahan jatkeena, mutta tasaisella alustalla kun työskennellään, ei akun tuomaa lisäpainoa oikeastaan huomaa. Tuntuma on, että akku osaltaan jopa vakauttaa sahan painopistettä tasaisella alustalla.

Aloitamme sahan kokeilun haastavammasta päästä, eli 25 millin paksuisen tuppeen sahatun lankun pitkittäissahauksella. Sahan mukana tulee ohjainviivain, jonka avulla sahauslinjan saa mahdollisimman tarkaksi. Terän ensipuraisu lankkuun on vakuuttavan oloinen, eikä pari minuuttia kestävän sahauksen aikana moottori takeltele hetkeäkään. Ainakaan ensituntumalta ei eroa verkkosähköllä toimivaan pyörösahaan juuri huomaa. Äänimaailmakin on samaa luokkaa, joten kuulosuojaimet ovat työskennellessä tarpeen.

Flexvolt-työkalujen pitkän toiminta-ajan takuumiehenä on 54 voltin/6 Ah akku, joka on DeWaltin antamien tietojen mukaan tehokkainta akkuvoimaa, mitä markkinoilta löytyy. Nämä 54 voltin akut ovat yhteensopivia myös kaikkiin DeWaltin 18 voltin XR-työkaluihin.

Pätkittyä materiaalia läpi käydessä karkea arvio on, että yhdellä latauksella sahattiin reilut 14 metriä eri paksuisia ja kosteusasteisia materiaaleja paksuhkosta lankusta rakennuslevyyn, pääasiassa muutaman asteen ulkolämpötilassa. Tyhjentyneen akun lataaminen kestää reilun tunnin ajan pakkauksen mukana tulevalla pikalaturilla. Yhdelläkin akulla perusremontoija pärjäisi varmasti koko työpäivän ajan, sikäli kun ei aivan työhullu ole – akku latautuu täysiin voimiinsa hyvin ansaitun lounastunnin aikana.

Lue Koneviestin koko artikkeli: DeWalt DCS575 -akkukäyttöinen pyörösaha 54 V