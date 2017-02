Koneviesti: Näin laitat lastut liikkeelle – moottorisahan terälaitteen kunnossapito

Nykyaikaiset moottorisahat ovat melkoisen toimintavarmoja laitteita – yleensä riittää ilmanpuhdistimen ja sahan säännöllinen puhdistaminen. Sen sijaan terälaitteen huolto on jokapäiväistä toimintaa. Siihen kannattaa panostaa, vaikka sahaa käyttäisi vain harvoin.

Jotta teräketju saa tehdä työtään, on sen saatava toimia ihanteellisessa ympäristössä, eli terälaippakin pitää olla kunnossa ja se pitää kunnostaa ennen ketjua. Täysiä päiviä sahaavan kannattaa tarkistaa päivittäin laipan kunto silmämääräisesti.

Laipan huollossa tarkistetaan kärkipyörän laakerin kunto, sitä kevyesti sormin pyörittämällä. Myös sivusuuntainen välys on tarkistettava, pienikin liiallinen välys päästää erittäin kapeat laakerirullat helposti pois paikoiltaan, mikä on laakista kärkipyörän tuhoava tapahtuma.

Teräketjuun voimaa siirtävän vetorattaan kunto on myös ajoittain tarkistettava. Jos ratas on kulunut, ei sen ja teräketjun jako enää täsmää. Vanhalla vetorattaalla uusi ketju venyy nopeammin, koska väärä hammaskosketus aiheuttaa ketjun niitteihin kovan rasituksen.

Moottorisahan teräketjussa on yleensä kaksi leikkaavuuteen vaikuttavaa osaa, joita käyttäjä voi muokata teroituksen yhteydessä. Kovakromipinnotteinen kouruhammas on varsinaisen leikkauksen tekevä työläinen. Purupiikki, eli hammaskohtaisen leikkuusyvyyden säätävä osa on sen apulainen. Molemmat sijaitsevat samassa ketjun osassa, jota kutsutaan leikkuuhampaaksi.

Leikkuuhampaan teroituksen voi tehdä perinteisesti pyöröviilalla tai ketjunteroituskoneella. Teroituskoneiden tarjonta on kiinailmiön myötä suurentunut huomattavasti, etenkin harrastajaluokan käyttöön sopivan hintaisissa versioissa. Purupiikin madallus tehdään lattaviilalla ja siihen tarkoitukseen tehdyllä viilanohjaimella. Joissakin pyöröviilaohjaimissa on tämä ohjain myös mukana.

Ennen mitään viilausta on kuitenkin muistettava ketjun kiristys, jotta teräketju on vakaasti laipan urassa teroituksen aikana.

