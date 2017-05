Koneviestin vinkki: Näin saat työkoneiden polttoainekulutuksen kuriin

Käytännössä helpoin tapa pienentää polttoaineenkulutusta on vähentää tyhjäkäynnin määrää. Asia saattaa tuntua näpertelyltä, mutta vuositasolla säästetyt litramäärät ovat suuria. Koneissa onkin yleistymässä automaattinen sammutustoiminto sekä niin sanottu start/stop-järjestelmä. Ilman erillisiä järjestelmiäkin nyrkkisääntönä voisi pitää, että moottori tulisi sammuttaa viimeistään 5 minuutin tyhjäkäynnin jälkeen.

Witraktorin tuotepäällikkö Timo Salin mainitsee tyypilliseksi esimerkiksi noin 20-tonnisen kaivukoneen, jonka tyhjäkäyntiaika on 28 prosenttia kaikista käyttötunneista ja tyhjäkäyntikulutus 3 litraa tunnissa. Mikäli työtunteja on vuodessa esim. 1 800, niin joutokäyntiä kertyy 504 tuntia. Polttoainetta kuluu siis hukkaan peräti 1 512 litraa.

Kurottaja on tyyppiesimerkki koneesta, jonka joutokäyntiaste on suuri – eräissä tapauksissa jopa 50 prosenttia tuntimittariin kertyneestä ajasta. Esimerkiksi Merlo 38.10 -maatalouskurottajan tyhjäkäyntikulutus on 1,8 litraa tunnissa. Vuodessa 850 tuntia työskenneltäessä joutokäyntiä saattaa siis kertyä 425 tuntia, jolloin polttoainetta kuluu hukkaa 765 litraa.

Volvo CE:n käyttökouluttaja Timo Siironen korostaa, että tyhjäkäynnillä on merkitystä myös muihin kustannuksiin.

”Turhalla joutokäynnillä on merkitystä myös huoltokustannuksiin, sillä esim. suodattimien vaihtovälit ovat samat, vaikka kone olisikin pyörinyt 30–40 prosenttia ajasta joutokäyntiä. Asia vaikuttaa myös koneen vaihtohintaan – tunteja saattaa olla mittarissa 3 000, vaikka koneella olisikin tehty tehokasta työtä ainoastaan osa ajasta”, Siironen pohtii.

Kuljettajan asenteella on luonnollisesti tärkeä rooli polttoaineenkulutuksen vähentämisessä. Caterpillarin tilastojen mukaan taitavat ja taloudelliset kuljettajat voivat olla jopa 25 prosenttia polttoainetehokkaampia kuin aloittelevat kuskit. Koneen käyttöasteeseen voi vaikuttaa jo ennen työskentelyn aloittamista tekemällä päivittäiset tarkistukset ja huollot ajallaan, jolloin mahdolliset ongelmat huomataan jo alkuvaiheessa.

Lue koko juttu:

Koneviesti: Enemmän katetta urakasta