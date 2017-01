Mönkijä on traktoria ketterämpi lumen linkoaja

Lumi lentää Seinäjoella, kun Jokiniemi Motorsilla testataan mönkijään asennettua isokokoista lumilinkoa. Kuluvan talven lumitilanne on Pohjanmaan lakeuksilla ollut kuitenkin heikohko. Myyjä Hannu Kuusela kertoo linkojen myynnin käynnistyneen todenteolla vasta, kun lunta saatiin tammikuussa enemmän maahan.

”Nyt yhteydenottoja on tullut eri puolilta Suomea. Sen ymmärtää, sillä mönkijään liitettävä lumilinko on mainio väline erityisesti runsaamman lumen aikaan.”

Kuusela näkee lingossa selvän edun verrattuna aurauslevyyn.

Linko ei tee aurattavan alueen viereen lumipenkkoja aurauslevyn tapaan, sillä se lennättää valkoisen taivaan antimen tasaisesti jopa yli kymmenen metrin päähän. Sen vuoksi se on hyvä lumenpuhdistus­väline paksun lumen aikaan, Kuusela toteaa.

Kuuselan muukaan lumi­linko tehoaa hyvin myös raskaaseen nuoskalumeen.

”Ainakin kolmekymmentäsenttinen kerros raskasta, vetistä lunta lähtee sillä helposti. Mielestäni lumilinko on erittäin toimiva lumikone.”

Lumilinko on kustannuksiltaan selkeästi aurauslevyä arvokkaampi työväline, kukkarosta on hankintahetkellä kaivettava euroja useamman tuhannen edestä. Kuuselan mukaan investointi on kuitenkin kannattava, sillä laitteet ovat tehokkaita ja kestäviä. Merkittävä asiakasryhmä lingon osalta ovat mökkiläiset.

”Mönkijään liitettävä linko on kätevä laite alueelle, mihin on vaikea saada traktoria lumen­puhdistukseen. Sitä käytetään usein niin mantereella kuin saaressakin sijaitsevien mökkien pihojen sekä sisään­tuloteiden puhdistukseen. Linko toimii mainiosti myös vaikkapa jää- sekä metsäteiden puhdistuksessa”, Kuusela listaa.