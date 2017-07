"Maalaispojat pääsevät helposti tekemisiin koneiden kanssa", juuret maaseudulla voivat edesauttaa menestystä rallikilpailuissa

Monet menestyneet rallikuljettajat tulevat maaseudulta: Juha Kankkunen, Juho Hänninen, Marcus Grönholm, Tommi Mäkinen.

AKK Motorsport ry:n lajipäällikkö Henrik Frankin mukaan tämä ei välttämättä ole sattumaa, vaikka suoraa syy-seuraussuhdetta hän ei asiaan liitäkään.

"On vaikeaa vetää mitään suoraa on-yhtä-kuin-merkkiä. Että tulet maalta ja olet synnynnäinen rallikuski", hän sanoo.

"Nykypäivän autoilijat Esapekka Lappi ja Teemu Suninen eivät suoranaisesti ole mitään maatilan poikia."

Frank kuitenkin myöntää asuinympäristön mahdollisen vaikutuksen. Koska rallikilpailut käydään maaseudulla, ei autourheilu ole välttämättä voimakkaasti läsnä kaupunkilaisen elämässä.

"Maalaispojat pääsevät helposti tekemisiin koneiden kanssa, jos verrataan helsinkiläiseen kaupunkilaispoikaan, joka ei välttämättä tarvitse ikinä olla koneitten kanssa missään tekemisissä. Julkinen liikenne toimii ja aina ei tarvitse edes ajokorttia ajaa. Silloin voi olla lähtökohtaisesti poissuljettu tämän tyyppinen urheilu."

Frankin mukaan maalaisympäristö mahdollistaa kiinnostuksen lisäksi myös harjoittelun ja kokemuksen hankkimisen. Tulevat rallikuljettajat voivat harjoitella vanhoilla autoilla syrjäisillä alueilla. Maaseudun mahdollisuudet saattavat näin luoda hedelmällisen kasvualustan autourheilu-kiinnostukselle.

Frank nostaa esiin Juho Hännisen, joka kasvattaa lypsykarjaa Punkaharjulla.

"Hänninen ajaa Toyotan tallissa ja hänellä on maatila ja lehmiä. Hän on aito maalainen, joka tekee maalaisten juttuja. Hänellä on vahva tausta sinne suuntaan", Frank kertoo.

Luonnollisesti pelkkä tausta ei riitä menestykseen rallikilpailuissa. Frank painottaa oman voitonhalun tärkeyttä.

"Pitää oikeasti haluta olla hyvä siinä lajissa, kuten kaikessa urheilussa."

Lahjakkuus auttaa Frankin mukaan, mutta sen laatua on vaikeaa määritellä. Ralli vaatii pitkäjänteistä työtä ja tiukkaa sitoutumista.

"Se on kokonaisvaltainen asia, johon vaikuttaa niin moni tekijä. Sitoutuminen ja valmius työntekoon on se, mitä se vaatii. Nykypäivänä ralliautoilu on maailman huipulla niin tiukkaa kilpailua, että pelkillä lahjoilla ei kukaan pääse sinne. Se vaatii niin sataprosenttista sitoutumista."

Frankin mukaan kilpailu on koventunut huomattavasti 1980-luvun jälkeen. Onneakin tarvitaan matkalla.

"Jos otetaan esimerkiksi Teemu Suninen, joka löi läpi kuluneena viikonloppuna, niin neljä vuotta sitten hän oli B-juniori, joka ajoi kansallisia ralleja. Nyt hän taisteli MM-osakilpailun voitosta. Hänen urapolkunsa vaati olemista oikeassa paikassa oikeaan aikaan."