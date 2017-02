Metsäkoneen talvi jäi lyhyeksi – kelirikko lähestyy

Vihreä John Deere 1270G -monitoimikone huilaa mäenrinteessä. Kuljettaja ja yrittäjä Jarmo Hägg kaivaa pitkävartisen kiintoavaimen ja hydrauliikkaletkun esille. Letkun vaihtaminen kouraan on helppo homma, kun Föhn-tuuli on puhaltanut lämpötilan plussan puolelle.

Koneyrittäjä on suhteellisen tyytyväinen kuluneeseen talveen. Talvihakkuut päästiin aloittamaan tammikuun alussa eikä niille näy vielä loppua lyhyestä lämpöaallosta huolimatta.

"On ollut tälle seudulle aika tavanomainen talvi. Koko ajan on ollut töitä, mutta konetta joutuu siirtelemään melko usein palstalta toiselle. Kaikki työmaat ovat kuitenkin alle 50 kilometrin etäisyydellä kotoa", Hägg kuvailee.

Metsä Group hakkautti Perniön Kosken kylällä kolmen metsänomistajan kallioisia mäenrinteitä. Reilun viikon kestävältä savotalta irtoaa puuta parisen tuhatta kuutiota. Kuusitukit ajetaan Rengon sahalle, mäntytukit Karinaisten sahalle. Järeät kuusen tyvitukit menevät Lohjan Kertopuutehtaalle. Kuitupuut matkaavat Raumalle ja Äänekoskelle.

"Olemme hyvin hakkuutavoitteessamme, sillä talvi on ollut Salon seudulla varsin normaali", operaatioesimies Timo Tammisalo kertoo.

Hägg pyörittää toiminimellä yhden miehen ja yhden harvesterin yritystä. 57-vuotiaalla metsäammattilaisella on menossa 28. vuosi yrittäjänä. Hän vaihtoi kolmen vuoden ikäisen hakkuukoneensa uuteen viime kesänä.

"Olen ollut tähänkin John Deereen tosi tyytyväinen. Kone on erittäin käyttövarma. Hakkuukoura on uutta tekniikkaa ja aikaisempaa tehokkaampi. Myös mittatarkkuus on hyvä", Hägg kehuu.

Puolisen miljoonaa euroa maksava ja 22 tonnia painava monitoimikone on ystävällinen metsäpohjalle. Kahteen etummaiseen pyörään on asennettu kantavat terästelat. Takapyörissä on ketjut kesät talvet.

Hägg arvelee, että 8-pyöräiset koneet yleistyvät, koska talvet säilynevät lauhoina. Mitä enemmän pyöriä, sitä parempi kantavuus.

Kuluneen talven 15 asteen pakkaset Perniön seudulla eivät menoa haitanneet. Vasta 30 asteen pakkasella koneen tekniikka joutuu lujille.

Varsinais-Suomen metsäpohjat ovat pääosin kantavia eikä kevään kelirikko haittaisi puiden kaatamista, mutta puiden kuljettamisen tukkirekalla tehtaalle se estää.

"Monin paikoin puut kuljetetaan peltojen yli teiden varsiin. Sekä peltojen että teiden kantavuutta seurataankin tarkasti maaliskuun alusta eteenpäin. Metsä Group päättää hakkuiden ja kuljetusten paikallisesta keskeyttämisestä, kun todetaan, että puiden kuljettaminen on kelirikon takia mahdotonta. Emme halua rikkoa teitä emmekä jättää tukkeja pilaantumaan tien varteen", Tammisalo linjaa.

Kevään yöpakkasia pystyy vielä hyödyntämään kuljetuksissa, sillä tien pinta kantaa aamupäivän ajan.

Hakkuutauko kestää Lounais-Suomessa yleensä 3–4 viikkoa. Aika ei tunnu metsäkoneyrittäjästä pitkältä, kun siihen on jo tottunut. Joskus taukoa saattaa kestää vain kaksi viikkoa.

Hägg toivottaa metsänomistajat tervetulleiksi seuraamaan, kuinka hakkuut omalla palstalla sujuvat. Olisi kuitenkin hyvä soittaa kuljettajalle ennen saapumistaan ja laittaa huomioliivit päälle.

"Hytistä ei töihin keskittyessään näe joka suuntaan. Näkyvä ja varovainen työmaan lähestyminen säästää turhilta sydämentykytyksiltä", Hägg neuvoo.

Tukin kylkeen kahahtanut ja halkeaman saanut hakkuukouran hydrauliikkaletku on jutustelun ohessa vaihdettu uuteen. Kone alkaa taas kehräten kavuta rinnettä kohti aurinkoa.