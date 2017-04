Pääsiäisliikenteessä ennätysmäärä peltipoliiseja – katso kartalta, missä räpsyy varmasti

Pääsiäisliikenteessä on tänä vuonna käytössä 101 automaattisen nopeusvalvonnan tolppakameraa. Päällä olevien valvontakameroiden määrä on kaikkien aikojen suurin, kertoo poliisin liikenneturvakeskuksen johtaja Dennis Pasterstein. Kamerat laitettiin päälle keskiviikkona.

Poliisi myös julkisti 22 kameran vinkkilistan kameroista, jotka ovat varmasti päällä pääsiäisliikenteen aikana. Listassa paljastetaan kaksi valvontapaikkaa poliisilaitosta kohden. Kameroiden viitteellisen sijainnin voit katsoa oheiselta kartalta.

Poliisi on aiemminkin paljastanut valvontapaikkojaan etukäteen esimerkiksi ennen suuria juhlapyhiä.

Tolppakameroita on aiemmin ollut päällä yhtäjaksoisesti enimmillään runsaat 80. Määrä saadaan nyt nostettua, koska poliisi sai aiemmin tänä vuonna käyttöönsä 60 uutta tolppakameraa. Ehkä juhlavuoden kunniaksi, Pasterstein naurahtaa.

"Kun lähdin lomalle, sovin, että laittakaa yli sata kameraa, niin he laittoivat 101 kameraa päälle", hän sanoo.

Valvontatolppia Suomessa on noin 930. Tolppakameroita on 150, mutta käytännössä noin 130 niistä on käytössä.

"Parikymmentä alkaa olla käyttöikänsä lopussa, ne ovat enemmänkin varakameroita."

Poliisi lisää automaattivalvontaa liikenteessä, kun liikennevalvontaa tekevien poliisien määrä laskee. Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen kertoi viime syksynä tolppakameroiden käyttöasteeksi vain 40 prosenttia. Käyttöastetta syövät kameroiden siirtely ja huoltaminen. Holopainen kertoi tuolloin, ettei henkilökuntaa riittäisi käymään läpi kameroiden ottamia kuvia, jos kaikki kamerat olisivat käytössä.

Tarkoituksena oli, että uusia kameroita saataisiin yhä enemmän käyttöön lisäämällä henkilöstön määrää. Poliisille on luvattu lisämäärärahaa, jota voidaan käyttää automaattisen liikennevalvonnan kehittämiseen.

Pääsiäisliikenteen tolppakameroista kertoi keskiviikkona ensimmäisenä Yle.