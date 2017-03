Pariisin konenäyttelyn kuvatuin traktori kulkee itsestään tietokoneen ohjaamana

Pariisin maatalouskonemessujen kuvatuin kohde oli varmasti Casen automaattinen traktori, tai autonominen, kuten valmistajat haluavat sitä kutsua.

Kopiton erikoiskone oli lavan keskipiste ja sen ympärillä pyöri koko viikon kuvaajien rivistö.

Eikä ihme, traktori oli vetävä ilmestys, vaikka automaattitekniikka on vain asennettu tavalliseen traktorin runkoon. Siihen päälle sitten oli räätälöity erikoiskori.

Itse asiassa tekniikkaa on testattu muihinkin malleihin ja tavoitteena on, että se on arkipäivää tavallisessa traktorissa.

"Siinä menee vielä noin 3–5 vuotta", Casen markkinointivastaava Thiebaud Rusterholtz arvioi.

Casen tapa esitellä tekniikkaa oli selvästi muita ovelampi. Autonomisia traktoreita oli muillakin valmistajilla. Ne olivat kuitenkin tavallisia traktoreita, joissa ikkunat oli teipattu tukkoon. Ne eivät houkutelleet kuvaamaan. Päinvastoin, ne näyttivät hassuilta.

Kun itsestään kulkeva traktori on arkipäivää, se näyttää aivan tavalliselta. Siinä on vain joukko sensoreita ja kameroita katsomassa reittiä.

Koppi niissä todennäköisesti on, koska koneita pitää edelleen siirtää teitä pitkin. Pellolla ajamiseen ei Rusterholzin mukaan tarvita lakimuutoksia, mutta tiellä autonominen traktori on laiton. Tieliikennelakien muutos autonomisille ajoneuvoille kestänee vielä kauemmin.