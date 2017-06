Personointia ja räikeyttä: Kian uusi crossover-malli Stonic on nuorekas tulokas

Amsterdamissa esitelty Kian uusi crossover-malli Stonic hakeutuu suoraan Euroopan kasvavimpaan kastiin B-segmenttiin. Syksyllä Suomeen saatavaa mallia lupaillaan noin 20 000 euron hintalapulla.

Selkeästi Kian näköinen ja muotoinen Stonic on olemukseltaan nuorekas ja sporttinen. Sen piirteet on peritty Sportagesta, mutta auto antaa huomattavasti kevyemmän ja siromman vaikutelman.

Stonic noudattaa Kian maastureihin verrattuna sulavalinjaisempaa muotoilua. Sportagen kaltaisia pullottavia ajovaloumpioita ei ole, vaan keula on Tiger Nose -säleiköllä näyttävä ja ajovalot ovat linjakkaan puhuttelevat.

Mallia pääsee personoimaan oman mielensä mukaan ja esimerkiksi korin ja katon erilaisia väriyhdistelmiä on yhteensä 20. Varustetasoja on saatavilla kolme.

Stonicissa on panostettu niin turvallisuuteen kuin ajomukavuuteenkin. Autoon on saatavilla esimerkiksi kuljettajan vireystilan seuranta, automaattinen hätäjarrutus jalankulkijan tunnistuksella sekä kuolleen kulman ilmaisin.

Moottorivaihtoehtoja on neljä, joista kolme ovat bensakoneita. Saatavilla on 1,0-litrainen bensaturbo ja vapaasti hengittävät 1,25- ja 1,4-litraiset bensiinimoottorit. Dieselkone on puolestaan 1,6-litrainen.

B-segmentin markkinat ovat nopeimmin kasvavat ja lisää kasvua on luvassa. Euroopassa B-segmentin myyntiluvut ovat jopa 1,1 miljoonaa autoa vuodessa, ja sen uskotaan kasvavan yli kahteen miljoonaan vuoteen 2020 mennessä.

Stonicin kilpailijoita samassa hinta- ja kokoluokassa ovat 2010 esitelty Nissan Juke, 2013 esitelty Renault Captur sekä tuore 2017 esitelty Opel Crossland X.

Virallista hinnoittelua ei ole vielä kerrottu, mutta maahantuojan mukaan hinnat lähtevät noin 20 000 eurosta.