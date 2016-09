Pinkki Ford Taunus Transit -veteraani poistaa ujoutta ja levittää iloa

Ilmajoen Könnin kylällä asuva Sami Harju omistaa harvinaisen Ford Taunus Transit -pikkubussin. Vaaleanpunaisen, vuosimallia 1964 olevan auton molemmissa kyljissä makoilee Vaaleanpunainen pantteri. Ei ihme, että auton ympärille kerääntyy usein parvi lapsia.

Harju osti sympaattisen näköisen auton kolme vuotta sitten. Hän ei aikaillut huomatessaan myynti-ilmoituksen netissä. Automalli oli hänelle tuttu jo lapsuusvuosilta.

"Isäni synnyintalon nurkalla makasi vanha Taunus Transitin raato. Ihmettelin pikkupoikana 80-luvulla, että mikä se oikein on. Tiesin toki Taunuksen ja Transitin, mutta minua ihmetytti, miten ne voivat olla samassa autossa. Tämä Taunus Transit oli ensimmäinen, jonka näin myytävänä lapsuuteni jälkeen."

Harjun mukaan vastaavia minibusseja löytyy yllättävän paljon romuna, mutta vain harvasta on enää entisöitäviksi, vaikkakin osia on saatavilla.

Takavetoinen auto on rekisteröity kahdeksan hengen henkilöautoksi. Voimanlähteenä on 1500-kuution neloskone, josta irtoaa noin 60 hevosvoimaa.

Koeajolla selviää, että auto on yllättävän ärhäkkä kiihtymään. Ohjaus on jäykkä ja vänkää puolelta toiselle suorallakin tiellä. Omistaja toteaakin, että pidemmillä matkoilla hartiat ja kädet ovat kovilla.

"Tällä saa ajaa satasta, ja tällä myös pääsee sataa. Saa ajaa laillisesti täysillä. Tämä kiihtyy kovemmin kuin moni sen ajan henkilöauto."

Harju tietää, että auto oli 1950–60-luvuilla koulubussikäytössä jossain päin Suomea.

"Monet 60-luvulla koulua käyneet ovat tulleet juttusille ja muistelleet matkustaneensa näillä kouluun. Näitä on käytetty myös ambulansseina ja palomiesten henkilöstöautoina."

Harvinaiset erikoisautot säilyvät helpommin kuin tällaiset tavalliset hyötyautot. Näitä on ollut joka kylässä, ja kun ne on ajettu loppuun, ne on paalattu."

Viime vuonna vietettiin Ford Transitin 50-juhlavuotta. Taunus Transit ohitettiin juhlavuoden puheissa tyystin.

"Ford Transitin historiankirjoissa ei puhuta Taunus Transitista mitään, vaikka näissä on paljon samoja piirteitä ja esimerkiksi vanteiden pulttijako on sama kuin vielä tämän päivän Transiteissa."

"Tämä auto siinä mielessä erikoinen, että se on ollut rekisterissä uudesta asti samoilla kilvillä. Tiedän, että auto on liikkunut Keski-Pohjanmaalla, josta se myytiin Lapualle. Jos joku tietää enemmän, otan mielelläni tietoa vastaan."

Harju kutsuu autoa "ujouden poistajaksi", sillä tuntemattomat tulevat jatkuvasti juttusille, eikä puhelias omistaja pahastu siitä.

"Tämä on hyvän mielen auto. Ihmisillä on nykyisin monenmoista murhetta, mutta hyvää mieltä voi tulla vähästä. Jos tällä saa edes ihmisen hymyilemään kerran päivässä, se on kotia päin."

Auton mittaristo on pelkistetty ja varustetaso niukka. Pitkät valot ja pissapoika toimivat jalalla. Lämmityslaitteen puhalluksen hoitaa ajoviima.