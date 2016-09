Poliisi hankkii tienvarsille lisää peltikollegoita

Yhä useammassa kameratolpassa on vastedes poliisin kamera, kertoo poliisi.

Poliisi hankkii 60 kameraa lisää tien poskessa seisoviin tolppiin. Tällä hetkellä kameroita on käytössä 90, eli tulevaisuudessa kameroita on yhteensä käytössä 150. Suomessa on tällä hetkellä noin 930 kameravalvontatolppaa.

Myös valvontatolppia pyritään lisäämään kaupunkialueilla. Toistaiseksi Oulu ja Helsinki ovat poliisin mukaan jo päättäneet lisätä tolppia taajamiinsa, mutta muutkin kaupungit ovat kiinnostuneita lisäämisestä. Poliisi hankkii myös kaksi uutta liikuteltavaa kamera-autoa.