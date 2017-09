Sähköautotarjonta laajenee: Kia Soul EV tarjoaa tilavan ja ryhdikkään täyssähkön

Sähköautovimman voi saada yhden koeajon aikana. Täyssähkön kiihtyminen on nopeaa ja tasaista eikä moottori pörise tai päästä haitallisia yhdisteitä ilmaan.

Lähes äänettömästi lipuva Soul EV on Kian ensimmäinen täyssähkö. Lopputulos on miellyttävä, vaikka malli on ensin suunniteltu polttomoottorille ja hinta kasvoi noin 15 000 eurolla.

Auto käynnistyy napista painamalla. Mittaristot syttyvät ja järjestelmä päästää pienen sisääntuloäänen. Muutoin autosta ei kuulu käyntiääniä.

Kaupungissa ajettaessa, missä auto on vahvimmillaan, tulee mieleen, huomaavatkohan jalankulkijat sähköisen menopelin.

Lähdöt tapahtuvat ripeästi, pysähtely liikennevaloissa ei jostain syystä ärsytä ja mukulakivilläkin auto tuntuu miellyttävältä.

250 kilometrin toimintasäde on sama kuin suositulla Nissan Leafilla. Matka ei kuitenkaan ole vakio.

Mikäli ajaa vaikkapa kahdeksan kilometriä kaupungin läpi alhaisella nopeudella pysähdellen usein, voi toimintasäteestä pudota vain pari kilometriä.

Moottoritienopeuksissa matka putoaa huomattavasti nopeammin.

Toimintasäteeseen vaikuttavat ajotapa, kuorma, ajo-olosuhteet ja sähkölaitteiden käyttö.

Painava 30 kWh:n litium-ioniakusto on sijoitettu matkustamon alle, mikä parantaa ajettavuutta huomattavasti ja lisää vakautta. Kaarteet taittuvat urheilullisen tasaisesti.

Kori on ryhdikkään kookas, mutta sähköautoksi poikkeuksellisen laatikkomainen.

Sähkötekniikan lisäyksestä huolimatta sisämitat säilyivät hyvin peräkontissa. Kontti vetää vajaat 300 litraa.

Suorituskykyä löytyy myös moottoritienopeuksissa, vaikka huippunopeus rajoittuukin 145 kilometriin tunnissa.

Jarrutusenergia kerätään tehokkaasti. Jarrua painaessa ja jalkaa kaasulta nostettaessa mittari ilmaisee latauksen voimakkuuden.

Vaihteistossa on myös B-asento (brake), joka kerää jarrutusenergian talteen vielä tehokkaammin.

Tällöin auto nytkähtää voimakkaammin jalkaa kaasulta nostettaessa. Moottorijarru on alkuun ärsyttävän voimakas, mutta siihen tottuu hetken ajon jälkeen.

B-vaihteella jarrupoljinta ei tarvitse juurikaan painaa.

Latausasemat lisääntyvät joka vuosi, lataaminen on tankkausta halvempaa ja myös perinteinen pistorasia riittää virtalähteeksi.

230 voltin ulosotto tosin lataa autoa hurjat 20 tuntia, mutta nopeamman kotilatausaseman voi ostaa noin tuhannen euron hintaan.

Keskinopea latauspiste lataa akun 6,6 kilowatin teholla, jolloin aikaa kuluu vajaat 6 tuntia. 50 kilowatin pikalataus onnistuu CHAdeMO-latausportilla, jolla akku voimaantuu täyteen vajaassa puolessa tunnissa.

Pikalatureita löytyy jo monilta huoltoasemilta. Niissä on valmiina kiinteät kaapelit, joilla sähköauton lataus onnistuu helposti.

Lataus alkaa tunnistautumalla Rfid-lätkällä, tekstiviestillä tai kännykän aplikaatiolla.

Soulin toimintasäde ei ole Teslan veroinen, mutta jäljellä olevaa matkaa ei silti tarvitse tuijotella jatkuvasti. Reipas 200 kilometriä riittää varmasti monelle arkikäyttöön.