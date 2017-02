Suomen autokanta on Euroopan vanhimpia, koska autoilu on kallista: "Suurimpia kustannuksia on jatkuvasti aleneva arvo"

Autojen keski-ikä museoautot poislukien on Trafin tilastojen mukaan noussut 11,5 vuoteen. Vanhimmilla autoilla huristellaan Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, nuorin autokanta on Uudellamaalla. Keskimääräinen romutusikä on yli 20 vuotta.

Trafin Olli Lindroosin mukaan autokannan korkea ikä on hyvin tiedossa ja keinoja tilanteen muuttamiseksi pohditaan paljon.

Taka-alalle on jäänyt, mistä syystä niin moni suomalainen suosii vanhaa autoa.

"Syiden pohtiminen tai se, miten autoa käytetään, on jäänyt vähemmälle", Lindroos toteaa.

Lindroosin mukaan selkein yksittäin syy vanhaan autokantaan on autoilun kalleus Suomessa. Se taas johtuu raskaasta verotuksesta.

Auto on huono sijoitus, sillä uusissa autoissa suurin kuluerä on auton arvon aleneminen.

Mutta syitä käytettyjen suosimiselle on myös kulttuurissa ja toimeentulossa:

"Kaikki eivät pysty tai halua käyttää autoiluun paljoa rahaa vaan ovat katsoneet, että heidän tarpeisiinsa sopii edullisempi tai vanhempikin auto. Kaikkein vähävaraisimmilla ei ole autoa lainkaan. Jotkut käyttävät mieluummin polkupyörää tai kulkevat jalan."

"Moni pitää kierrättämistä arvossaan tai on tottunut siihen, että autoa kannattaa korjata ja pitää hyvässä kunnossa."

On kuitenkin selvää, että kysyntää uusillekin autoille on.

"Tämä havaittiin 2015 toteutetussa romutuskampanjassa. Yllättävänkin moni haluaisi vaihtaa tiensä päähän tulleen autonsa ihan uuteen ja vielä keskimääräistä uutta autoa vähemmän kuluttavaan autoon. Auto vaihdetaan uudempaan, kun se ei toimi tai ei muuten ole enää käyttötarkoitukseen sopiva."

