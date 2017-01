Suomen edullisin uusi auto maksaa alle 10 000 euroa

Edullisinta uutta autoa hakevan ostajan valinta on Dacia Sandero. Sellaisen saa halvimmillaan alle 10 000 eurolla. Sanderon lisäksi myös kaikki muut Daciat ovat aina luokkansa edullisimpia.

Dacia on monista muista auto­merkeistä poiketen brändännyt itsensä nimenomaan halpismerkiksi.

Dacian autot perustuvat Renaultin hyväksi havaittuihin ratkaisuihin. Oman kehitystyön vähäinen tarve on yksi tekijä halvan hinnan taustalla.

”Dacia on Renaultin pirkkatuote”, maahantuojan edustaja kiteyttää.

Dacian simppelit ratkaisut, tavallista korkeampi maavara ja kolmen vuoden takuu takaavat ainakin auton ensimmäiselle ostajalle huolettomia kilo­metrejä. Saksassa auto on esimerkiksi eronneiden naisten suosiossa.

Resepti on osoittautunut toimivaksi muuallakin. Vuoden 2004 jälkeen romanialainen Dacia on myynyt neljä miljoonaa autoa.

Suomessa Dacia aloitti vuonna 2009. Sen jälkeen kaupoista on ajettu ulos 7 500 Daciaa.

Dacian asiakasuskollisuus on hämmästyttävän korkea. Se saattaa olla sidoksissa auton hintaan. Monelle Dacia on ainoa vaihtoehto uudeksi autoksi, sillä muihin eivät rahat riitä. Siksi ostajat pysyvät Daciassa.

Toisaalta asiakasuskollisuus on sidoksissa korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Dacian asiakkaat ovat selvästikin saaneet rahoilleen hyvän vastineen.

Suomen edullisin uusi auto on 1,2 litran moottorilla varustettu viisiovinen Dacia Sandero. Sen listahinta jää niukasti alle 10 000 euron. Aivan tuolla hintaa auto ei kuitenkaan kaupasta irtoa, sillä lisäksi tulevat noin 600 euron toimituskulut. Ne ovat kaikilla autokauppiailla suunnilleen samat.

Sandero on toimiva pikkuauto. Tarjolla on uudistettu malli, jonka valot, maskit ja puskurit on muotoiltu uusiksi.

Perus-Sanderon lisävarustelistalta löytyy ainoastaan vararengas.

Sanderon huippumalli on nimetty Stepwayksi. Sen lähtöhinta on 13 999 euroa.

Suomessa myydyistä Dacioista yli puolet on Dustereita. Etuvetoisena perusversiona Dusterin saa 16 999 eurolla.

Dacian tilava perhefarkku on Logan. Sen lähtöhinta on painettu noin 11 000 euroon.

Duster on saanut dCi110-dieselmoottorin yhteyteen automaattisen EDC-kaksoiskytkinvaihteiston.

Automaattivaihteisto vastaa ostajien huutoon. Se toimii moottorin kanssa moitteetta yhteen. Vaihteenvalitsin on tosin harvinaisen tunnoton, joten päällä olevan vaihteen näkee parhaiten mittariston merkkivalosta.

Varsinaisen automaatin lisäksi Dacian uutuuksiin kuuluu automatisoitu Easy-R robottivaihteisto, jonka listahinta on 799 euroa. Se hoitaa perustehtävänsä, mutta kovissa kiihdytyksissä vaihteiston toiminnassa huomaa kuminauhamaista joustoa.

Dacioiden muotoilu menee koko ajan eteenpäin. Pieniä yllätyksiä silti riittää. Esimerkiksi taustapeilin säätimen sijoittaminen käsijarrukahvan alle on mielenkiintoinen ratkaisu.