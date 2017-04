Suomessa myytiin väärennettyä moottoriöljyä yli 10 000 litraa

Tulli on takavarikoinut 16 500 litraa väärennettyä moottoriöljyä. Kaiken kaikkiaan Suomeen epäillään maahantuodun yli 35 000 litraa väärennettyä mineraalipohjaista öljyä, joka saattoi sisältää pieniä määriä synteettistä öljyä. Tullin esitutkinnan perusteella suomalainen kauppaketju oli ehtinyt myydä öljyä noin 13 400 litraa. Kaiken kaikkiaan väärennettyä öljyä oli ollut kauppaketjun myymälöissä myynnissä yli 21 000 litraa.

Väärennettyä öljyä on myyty eri puolille Suomea vuoden 2014 lopulta vuoden 2015 alkupuolella saakka.

"Myyntipaikkoja on ollut useita kymmeniä, joten öljy on levinnyt hyvinkin kattavasti ympäri Suomea", kertoo Tullin tutkinnanjohtaja Jussi Gustafsson.

Väärennettyä öljyä on myyty muun muassa Hong Kongissa ja huolto-asemilla.

Rikosilmoituksen asiassa oli tehnyt ExxonMobil Finland. Yrityksen työntekijä oli huomannut raisiolaisessa myymälässä epämääräisesti pakattua öljyä. Laboratoriotesteissä vahvistui, että öljy oli väärennettyä. Väärennysepäily koskee tuotetta Mobil 1 Peak Life 5W-50.

Tullin esitutkinnassa epäiltynä on ollut neljä öljyn maahantuojaa sekä kuluttajille öljyä myyneitä yrityksiä. Myynnissä olleen öljyn maahantuonnista vastasi Tullin mukaan suomalainen osakeyhtiö, joka hankki öljyn Virosta välikäsien kautta. Tulli epäilee, että väärennettyä öljyä on tuonut maahan kolme muutakin suomalaisyritystä. Hämeessä ja Pohjois-Suomessa kotipaikkaa pitävien yritysten epäillään ostaneen väärennetyksi epäiltyä öljyä Virosta ja tuoneen sitä maahan yhteensä noin 10 700 litraa. Pohjanmaalla kotipaikkaa pitävä yritys on Tullin mukaan ostanut väärennetyksi epäiltyä öljyä Puolasta ja tuonut sitä maahan yli 3 700 litraa. Kaikki yritykset ovat myyneet väärennetyksi epäiltyä öljyä edelleen eri puolille Suomea.

Yhteensä epäiltynä on ollut yli 30 henkilöä.

Gustafssonin mukaan Tullin tiedossa ei ole, onko väärennetty öljy aiheuttanut autoille vahinkoja.

Asiaa on tutkittu teollisoikeusrikoksena. Asia siirtyy nyt syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon.