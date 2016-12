Talvirengaspakko laajenee raskaalle kalustolle

Hallitus on laajentanut talvirengaspakon raskaaseen kalustoon. Muutos astuu voimaan ensi vuoden alusta.

Muihinkin talvikauden rengasvaatimuksiin saattaa tulla vielä muutoksia, sillä liikenne- ja viestintäministeriössä arvioidaan parhaillaan kaikkien ajoneuvoluokkien rengasvaatimuksia osana tieliikennelain kokonaisuudistusta.

Uuden asetuksen mukaan kuorma- ja linja-autossa on käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuun aikana vetävillä akseleilla talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5 millimetriä. Auton muilla akseleilla ja perävaunussa on tällöin käytettävä renkaita, joiden urasyvyys on vähintään 3 millimetriä.

Muutos koskee myös traktoria, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa.

Rengasalan teknisen foorumin puheenjohtaja Juha Mustakangas pitää uudistusta hyvänä ja näkee vaatimusten olevan lähellä naapurimaiden tasoa.

"Odotimme tiukempaa urasyvyysvaatimusta myös ohjaavien akseleiden renkaille. Selvityksemme mukaan se lisäisi liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, mutta ei juurikaan toisi lisäkustannuksia raskaalle liikenteelle."

Talvikäyttöön soveltuvan renkaan tyyppihyväksyntää varten on olemassa kaksi eri kategoriaa. Perinteinen M+S-merkintä perustuu renkaan valmistajan omaan näkemykseen siitä, että rengas soveltuu talviolosuhteisiin. Uusi 3PMSF-merkintä löytyy vaativiin talvikeleihin soveltuvista renkaista.

Pelkkä M+S-merkintä ei enää takaa renkaan talviominaisuuksia. Viime vuosina markkinoille on ilmestynyt henkilöauton renkaita, joita myydään talvirenkaina, vaikka niiden tekninen suorituskyky on kesärenkaan tasolla.

Tieliikennelain kokonaisuudistuksen valmistelujen yhteydessä esillä on ollut kalenteriin sidotun talvirengaspakon muuttaminen keliin sidotuksi talvirenkaiden käyttövelvoitteeksi tai niiden yhdistelmäksi. Koko tieliikennelakipaketti lähtee lähiaikoina laajalle lausuntokierrokselle.

"Rengasalan tekninen foorumi kannattaa nykyistä kalenteriin sidottua talvirengaspakkoa, jonka lisäksi talvirenkaita pitäisi käyttää talvikelin vallitessa jo lokakuussa. Nykyisellä kalenteriin sidotulla talvirengaspakolla varmistetaan liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus talvikauden vaikeissa ja nopeastikin muuttuvissa ajo-olosuhteissa", Mustakangas perustelee.