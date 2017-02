Trafi: Bensan hinnan kipuraja laskenut

Autoilusta halutaan maksaa selvästi aiempaa vähemmän, selvää Trafin teettämästä kyselytutkimuksesta. Vastaajien mielestä autoilu vähenisi, jos polttoaine maksaisi yli 2,26 euroa litralta. Vuoden 2012 tutkimuksessa lukema oli 2,70 euroa.

Sopiva bensiinin litrahinta on vastaajien mielestä nyt 1,14 euroa, kun se vuonna 2012 oli 1,23 euroa. Bensiinin keskihintaa mittaavan polttoaine.net-sivuston mukaan 95E10-polttoaineen keskihinta oli eilen 1,501 euroa. Dieselin kohdalla sopiva kuluttajahinta oli nyt 0,99 euroa (1,15 euroa vuonna 2012).

Tutkimuksen mukaan auton valinnassa hinta on yhä tärkein seikka. Tätä mieltä oli 40 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi tärkeimpinä kriteereinä pidetään auton merkkiä ja mallia. Ympäristötietoisuuden suosio on kasvussa. Vuoden 2012 tutkimuksessa vain joka kymmenes kertoi olevansa valmis hankkimaan ympäristöystävällisemmän auton. Nyt tätä mieltä on vastaajista jo lähes kolmas.

Kantar TNS -yhtiön tekemään Ympäristöystävällinen autoilu -tutkimukseen osallistui noin tuhat vastaajaa marras-joulukuussa.