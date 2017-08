Trafi vinkkaa: Näin koulutiestä saadaan turvallinen

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi muistuttaa, että koulujen alkaessa kaikilta vaaditaan tarkkuutta liikenteessä. Jotta koulutiellä liikkuminen olisi turvallista, on jalkakäytävien ja pyöräteiden pelisäännöt hyvä kerrata.

Koulut ovat alkaneet useimmilla paikkakunnilla viimeistään torstaina.

Jalankulkija kulkee jalkakäytävällä - siellä missä sellainen on. Jos jalkakäytävä ja pyörätie on yhdistetty, hän asettuu tien oikeaan tai vasempaan laitaan.

Jalankulkijoiksi lasketaan myös rullaluistelijat ja potkulautailijat.

Pyöräilijä ajaa yhdistetyn tien oikeassa reunassa. Alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä kävelytiellä silloin, kun siitä ei koidu muulle liikenteelle haittaa.

Sähköisellä liikkumisvälineellä kulkeva rinnastetaan jalankulkijaksi, kun laitteessa on tehoa maksimissaan yhden kilowatin verran ja sen maksiminopeus on enintään 15 kilometriä tunnissa.

Isompia, enintään 25 kilometriä tunnissa kulkevia ja maksimissaan kilowatin tehoisia kevyitä sähköajoneuvoja ajettaessa noudatetaan sen sijaan polkupyöräilijän liikennesääntöjä. Oikea paikka niillä liikkumiseen on pyörätie. Jos itsestään tasapainottuvilla laitteilla liikutaan kävelyvauhtia, myös jalkakäytävää voi käyttää.

Jotta koulumatka sujuisi mahdollisimman turvallisesti, kannattaa vanhempien muistaa seuraavat kolme Trafin vinkkiä:

1. Lyhyin reitti ei aina ole turvallisin. Kannattaa selvittää, millä reiteistä on vähiten riskipaikkoja, kuten vilkkaita tienylityksiä. Koulumatkalla kannattaa suosia jalkakäytäviä. Jos lapsi joutuu kävelemään osan reitistä tien pientareella, siellä tulee kulkea matkaseuran kanssa perätysten.

2. Huolehdi, että lapsi valitsee aina suojatien. Autoilijan on vaikeaa huomata pientä koululaista, jos tämä ryntää tielle esimerkiksi pysäköityjen autojen välistä. Suojatiellä on muistettava varmistaa, että auto on varmasti aikeissa pysähtyä.

3. Varmista, että lapsi keskittyy liikenteeseen, eikä leikkiin. Leikit koulukavereiden kanssa tulisi unohtaa autoteiden läheisyydessä. Lasta kannattaa myös muistuttaa, että liikenteessä ei näppäillä puhelinta tai muita laitteita.