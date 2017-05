Traktorilla Cannesin elokuvafestivaaleille: Suomalainen Rendel-supersankari matkaa Valtralla lähes 3 000 kilometrin matkan

Tänä vuonna ilmestyvä suomalainen supersankarielokuva Rendel esitetään Cannesin elokuvafestivaaleilla toukokuussa 2017. Elokuvan yhteistyökumppani on Valtra, joka kuljettaa nimihahmon Suomesta Cannesin parrasvaloihin N174 Direct Unlimited -mallilla.

Valtran Suolahden tehtaalta sunnuntaina 7.5. lähteneellä traktorilla on edessään lähes 3000 kilometrin matka tähän maailman elokuvakansan ykköstapahtumaan.

Valtran N-sarjan traktorit ovat menestyneet maailmalla – sarja on palkittu muun muassa Machine of The Year 2016 ja Golden Tractor for Design 2016 -palkinnoilla. Nyt voittajamalli astuu Rendelin kanssa yhdessä elokuva-areenan punaiselle matolle keskiviikkona 17.5.

Valtra ja Rendel kannustavat myös yleisöä osallistumaan elokuvahuumaan. Fanit voivat Rendelin tai erikoisvarustellun traktorin matkalla Cannesiin bongatessaan ottaa kuvia ja jakaa ne hashtagillä #RENDELVALTRA instagramiin. Parhaat kuvat palkitaan.