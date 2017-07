Traktorionnettomuudet vähenivät alkuvuonna

Traktorionnettomuuksia on tämän vuoden alkupuolella ollut aiempaa vähemmän. Alkuvuoden aikana on tilastoitu 20 traktorionnettomuutta, jotka ovat johtaneet joko kuolemaan tai loukkaantumiseen. Määrä on noin kolmanneksen aiempaa pienempi.

Vuodesta 2011 lähtien tammi-kesäkuun aikana on tilastoitu noin 30 kuolemaan tai loukkaantumiseen johtanutta traktorionnettomuutta. Esimerkiksi vuonna 2016 onnettomuuksia, joissa traktori oli osallisena, sattui 31 kappaletta.

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen kertoo, että onnettomuusluvut ovat suhteellisen pieniä, joten niiden muutoksen taustalla saattaa olla vuosittaista satunnaisvaihtelua.

Valtonen arvelee myös, että alkuvuoden sää on ollut sellainen, että traktorilla on voitu olla vähemmän liikenteessä.

Tutkimuspäällikön mukaan traktorionnettomuuksien väheneminen mukailee yleistä trendiä, sillä kaikenlaiset henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Ajaste toteaa, että yleinen turvallisuustilanteen paraneminen selittää osan traktorionnettomuuksien vähenemisestä.

Ajasteen tiedossa ei ole mitään yksittäistä syytä, joka selittäisi hyvää turvallisuuskehitystä.