Turvapaikanhakijoiden itärajalle jättämät autot huutokaupataan

Tornion tulli myy valtiolle luovutettuja ja tulliselvittämättömiä ajoneuvoja huutokaupassa Sallassa perjantaina.

Myytävänä on 22 ajoneuvoa, joista suurin osa on Ladoja sekä Volgia. Mukana on myös muutama länsimaalainen auto.

Järjestettävä huutokauppa on kolmas, jossa myydään turvapaikanhakijoiden itärajalle kuljettamia ajoneuvoja.

Monilta autoilta uupuu alkuperäinen rekisteriote eikä Tulli anna ajoneuvoille takuuta.

Viime vuonna järjestetty autohuutokauppa keräsi runsaasti kiinnostuneita paikalle. Huutokauppa tuotti valtion kassaan 30 000 euroa. Kaikkiaan silloin myytiin 164 ajoneuvoa. Autojen hinnat vaihtelivat yhdestä eurosta 1 200 euroon.

Huutokauppa pidetään Sallan entisen kansantalon pihalla 14.7. kello 14–16. Tutustu huutokauppailmoitukseen ja myytäviin kohteisiin täällä.

Tulli ei vastaa myytävien ajoneuvojen laadusta, kunnosta, käyttöturvallisuudesta tai soveltuvuudesta ilmoitettuun käyttöön. Se ei myöskään vastaa auton mittarilukeman tai ilmoitetun vuosimallin oikeellisuudesta.

