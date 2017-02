Uusi Hakkapeliitta pitää myös sivusuunnassa

Suurin osa suomalaisista luottaa talvella nastarenkaisiin. Noin viidennes ajaa kitkoilla. Ruotsissa suhde on enää niukasti nastojen eduksi.

Kotimainen rengasvalmistaja on tehnyt nastarenkaan kehitystyössä niin suuren harppauksen, että on melkoinen ihme, jos Hakkapeliitta 9 ei ole ensi syksyn talvirengastesteissä kärkipaikalla. Hakkapeliitta 8 on todettu mainioksi nastarenkaaksi, mutta HP 9 lyö edeltäjänsä kaikilla osa-alueilla.

Hakkapeliitta-renkaissa on käytetty jo pitkään erikoisnastoja, jotka takaavat varsinkin hyvän pitkittäispidon. Nastat ovat kehittyneet Hakkapeliitta-polvien myötä.

HP 9:n keskialueella käytettävä nasta on samannäköinen kuin HP 8:n nasta, mutta siihen on tehty pitoa parantavia uudistuksia. Viistetyn rungon reunan ansiosta nastan iskuvoima kohdistuu aiempaa suuremmalle alalle ja kovametallikärki pääsee tunkeutumaan aiempaa syvemmälle jäähän ja lumeen. Uusi muotoilu parantaa renkaan kiihdytys- ja jarrutusominaisuuksia ja vähentää nastamelua.

Nastan kehittäminen tai renkaan kuviointiin ja kumiseokseen tehdyt uudistukset, joilla parannetaan lumipitoa ja kulutuskestävyyttä, ovat kuitenkin pieniä innovaatioita sen rinnalla, että Hakkapeliitta 9 on maailman ensimmäinen kaksinastarengas.

Olkapääalueilla käytettävä nasta on kehitetty tuottamaan ensiluokkaista sivuttaispitoa. Reuna-alueen nastassa on erilainen runko ja laippa kuin keskinastassa, ja kolmihaarainen kovametallitappi on muotoiltu toimimaan tehokkaasti sivuttaisvoimia vastaan. Kun auto kaartaa, nastan pitosärmä kohtaa aina mahdollisimman suuren osuuden ajoalustasta.

Uusi nastainnovaatio lisää merkittävästi turvallisuutta, onhan sivuttaispidon menetys erittäin paha asia – se voi johtaa ajoneuvon hallinnan menetykseen, joka on yksi merkittävimmistä syistä liukkaalla kelillä tapahtuvissa kuolemaan johtavissa onnettomuuksissa.

HP 8:ssa on moneen kilpailijaansa nähden paljon nastoja, sillä jokaiseen rengaskokoon hyväksytetään yliajokoemittauksilla sallittua suurempi nastamäärä. Kahden nastan käyttö ei vähennä nastojen määrää, ja renkaassa on suunnilleen yhtä paljon keski- ja reunanastoja.

Kahden nastan käyttöä on mietitty Nokialla pitkään, mutta haasteena on ollut nastoitus. Nyt Nokian Renkailla on tehtaillaan nastoituslinjat, joilla erilaiset nastat menevät oikeassa asennossa oikeisiin paikkoihin. Nastoituksen vaikeuden ansiosta HP 9:lle ei ole tulossa lähiaikoina kilpailijoita Nokian Renkaiden ulkopuolelta.

"Perinteisissä nastarenkaissa, myös meidän HP 7:ssä ja HP 8:ssa, on pitkittäispitopainotteinen nastoitus. Hakkapeliitta 9 on tämän hetken huippua, mutta ei talvirenkaiden kehitys tähän pysähdy", lupaa Nokian Renkaiden teknisen palvelun päällikkö Matti Morri.