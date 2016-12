Uusien autojen katsastusväli harvenee

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee uusien autojen määräaikaiskatsastusten harventamista. Jos esitys menee läpi, uusilla autoilla ensimmäinen katsastus on tehtävä neljän vuoden sisällä käyttöönotosta.

Suomessa edellytetään tällä hetkellä EU:n katsastusdirektiiviä tiheämpää katsastusaikaväliä. Lisäksi katsastusvelvollisuus koskee meillä myös jarrullisia kevytperävaunuja, nelipyöriä sekä kevyitä nelipyöriä.

Katsastusuudistus liittyy hallituksen norminpurkutalkoisiin.

Uusilla henkilö- ja pakettiautoilla määräaikaiskatsastus tehtäisiin neljän vuoden sisällä, minkä jälkeen auto pitäisi katsastaa kahden vuoden välein kymmeneen vuoteen asti. Yli kymmenvuotiailla autoilla katsastusväli pysyy yhdessä vuodessa.

EU-direktiivi joustaisi niidenkin katsastuksessa. Joka toinen vuosi riittäisi.

Nykykäytännön mukaisesti henkilöauton määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran viimeistään kolmen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä. Seuraava vuosi on katsastuksesta vapaa. Tämän jälkeen katsastus on suoritettava vuosittain.

Esimerkiksi Autoliitto on puhunut katsastusvälin harventamisen puolesta. Toimitusjohtaja Pasi Nieminen perustelee asiaa uusien autojen ensimmäisen katsastuksen matalla hylkäysprosentilla.

"Vanhoissa autoissa, joissa on enemmän liikenneturvallisuuteen vaikuttavia vikoja, jokavuotinen katsastus on varmasti paikallaan”, toteaa Nieminen.

Katsastusmenettelyn oleellisena helpotuksena tulossa on myös niin sanottu rullaava katsastus. Siinä ajoneuvon katsastusajankohta ei olisi enää sidottu tiukasti käyttöönottopäivään tai rekisteritunnuksen viimeiseen numeroon vaan auton omistaja voisi muuttaa katsastusajankohdan mieleisekseen.

Tuo muutos helpottaisi etenkin niiden autoilijoiden elämää, jotka pitävät auton talvella seisonnassa. Mikä tuollaisen auton katsastus sattuu seisonnan ajaksi, sen käyttöönotto keväällä vaatii erikoisjärjestelyjä.

Tältä osin muutos on myös katsastusasemien mieleen. Niillä kevätruuhkassa katsastuksiin tunkee tuplamäärä asiakkaita syksyn hiljaisiin kuukausiin verrattuna.