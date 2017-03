Valkoinen väri myy uusissa autoissa

Suomalaiset autonomistajat suosivat tylsän harmaita autoja. Viime vuosina uusien autojen ykkösväriksi on noussut valkoinen.

Väreihin liittyy vahvoja tunteita, joista osa on kiinni vanhoissa sukupuolirooleissa. Esimerkiksi punaisen auton ratin takaa löytyy selvästi useammin nainen kuin mies.

Ykköstilansa punaiset autot menettivät jo tämän vuosikymmenen alussa, kun harmaat autot kiilasivat ohitse. Silloin vielä joka viides käytössä ollut henkilöauto oli punainen.

Uusissa autoissa harmaa nousi suosikkiväriksi jo vuosituhannen alussa. Lähes kymmenen vuoden ajan useampi kuin joka neljäs uuden auton ostaja päätyi harmaaseen.

Ei siis ihme, jos suomalaisteillä liikkuvien autojen yleis­ilme on harmaa.

Harmaata ja mustaa suosivat etenkin miehet. Naisten autoissa punainen on pitänyt paremmin pintansa. Sen ja harmaan osuudet ovat naisilla edelleen lähes tasan.

Kolmantena tilastossa on sininen. Myös niiden suosio on hiipunut tasaisesti. Vielä vuonna 2004 sinisten autojen osuus lähenteli viidennestä uusien autojen myynnistä. Sen jälkeen se on pudonnut kymmenekseen.

Harmaan kovimmat haastajat ovat vaihdelleet. Vuosituhannen alussa mustien autojen osuus nousi rajusti. Vuonna 2009 mustaan autoon päätyi lähes joka viides uuden auton ostaja. Sen jälkeen mustien autojen myyntivauhti on kuitenkin hidastunut.

Tämän vuosikymmenen suosikkiväriksi on nousemassa valkoinen. Valkoisen osuus uusista autoista on käynyt neljänneksen tuntumassa. Esimerkiksi vuonna 2015 uusista autoista valkoisia oli 24, harmaita 20 ja mustia 14 prosenttia.

Valkoisen suosion taustalta löytyy raadollisia syitä. Esimerkiksi jollakin automerkeillä se on saattanut olla ainoa lisä­hinnaton väri.

Työsuhdeautoilijat ovat päätyneet siihen, jotta käytössä ollut rahasumma on riittänyt tehokkaampaan moottoriin tai parempiin varusteisiin.

Muista väreistä ruskean suosio on noussut. Ruskea painii uusien autojen kaupassa samassa keski­sarjassa hopean, punaisen ja sinisen kanssa.

Massasta erottua haluavat auton ostajat päätyvät keltaiseen, oranssiin tai vihreään. Vihreällä on niistä vahvin asema, kun mukaan lasketaan myös vanhat autot.

Nykytrendiin kuuluvat personoidut moniväriset autot.

Sellaisten osuus koko autokannasta on toistaiseksi vaivaisia murto-osia. Maalaamisen lisäksi autojen värejä vaihdetaan ja niitä piristetään teippaa­malla.

Värien suosiossa on suuria eroja automerkeittäin. Musta on ylivoimainen ykkönen esimerkiksi BMW:llä. Hyundai ja Toyota myyvät hopeisena.

Perinteisiä punaisia edustavat Fiat, Nissan ja Opel. Škoda on tyypillisesti harmaa, mutta yllättävän usein myös ruskea. Daciassa sininen on suosittu.

Monivärisyys on yleisintä Smartilla.

Yleisesti arvellaan, että harmaan suosio liittyy auton jälleenmyyntiarvoon.

Neutraali väri ei karkota ostajia. Eikä sillä herätä turhaa naapurikateutta.