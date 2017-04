Vanhaa rautaa ladossa? Näin otat käyttöön pitkään seisseen traktorin

Kun traktori unohdetaan varastoon tai liiterin taakse, on siihen yleensä syynä vakava rikkoontuminen tai muu vaiva. Joskus jäävät pitempään parkkiin täysin työkykyisetkin koneet, mutta niidenkään uudelleen käyttöönottaminen ei onnistu pelkällä akkujen vaihdolla.

Ennen kuin ikiajat sijoillaan seisonutta traktoria siirretään, kannattaa raottaa hiukan jokaista pohjaproppua ja laskea mahdollinen kondenssivesi pois öljyn joukosta. Jos ulos valuu kunnollisen näköistä tavaraa, niin asiat ovat kunnossa ja traktori voidaan käyttää lämpimäksi, kunhan se saadaan tulille ja vaihtaa öljyt vasta sen jälkeen.

Seuraavaksi kokeillaan lenkki- tai hylsyavaimella kampiakselin päästä, onko moottori jumissa. Sisätiloissa ollut moottori ruostuu harvemmin kiinni, mutta kiinni jämähtämiseen voi olla muitakin syitä. Jos kampirauta ei liiku, niin ensimmäisenä keinona on laskea jäähdytysjärjestelmään mahdollisimman kuumaa vettä. Sylinteriputket tai suoraan lohkoon poratut sylinterit saattavat lämmettyään laajeta juuri ne tarvittavat millin sadasosat. Jos moottori ei vieläkään hievahda, tarvitaan liotushoitoa ja muita kommervenkkejä, mikä on kokonaan oma tarinansa.

Jos tankissa on polttoainetta, se menee vaihtoon, koska pitkän seisonnan aikana se on luultavasti menettänyt ominaisuuksiaan. Tyhjennys on tehtävä pohjapropun tai tyhjennyshanan kautta, jos traktorissa sellainen on. Niin saadaan pois myös pohjalle kasaantunut vesi ja muu ylimääräinen töhkä. Polttoainesuodattimet alkavat hapertua jo muutamassa vuodessa ja niistä irtoava mössö tukkeaa tehokkaasti ruiskutuspumpun, joten kaikki suodattimetkin on uusittava, vaikka niillä ei olisi ajettu kuin puolikas päivä.

Akku on varmasti entinen, mutta ennen kuin uusi patteri nostetaan paikalleen, asennetaan traktoriin päävirtakytkin, jos siinä ei entuudestaan sellaista ole. Se suojaa konetta koko sen loppuelämän ajan sähköpaloilta ja on siitä muutakin apua. Sähkölaitteisiin voi vuosien myötä tulla monenlaista vammaa; jyrsijät voivat nakertaa piuhoista eristeitä, katkaisimet saattavat jäädä jumiin, lista on pitkä. Kun traktoriin sitten kytketään virrat päälle ja jostain alkaa nousta savua, niin mistään ei saa virrankulkua yhtä varmasti poikki, kuin päävirtakytkimestä.

Oheinen teksti on lyhennelmä Koneviestin jutusta, jossa esitellään tarkemmin pitkään seisseen traktorin käyttöönottoa. Lue koko artikkeli ja katso lisäkuvat:

