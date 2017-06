Vanhat Opelit kokoontuvat lauantaina renkolaisen maatilan pellolla

Viimeinen lehmä lähti opettaja Jari Vatolan vaimon kotitilan navetasta jo 1960-luvulla. Sen jälkeen Rengossa sijaitseva tila on jäänyt kesäkäyttöön ja sen navetta on täyttynyt vanhojen Opeleiden varaosista. Navetan viereinen pelto täyttyy vanhoista Opeleista juhannusta edeltävän viikon lauantaina ja toisen kerran syksyllä ajokauden lopuksi.

Näin on ollut jo 20 vuotta. Siinä ajassa tapahtuma on paisunut pohjoismaiden suurimmaksi vanhojen Opeleiden kokoontumiseksi.

"Ensimmäisellä kerralla paikalla oli ehkä viitisentoista autoa, mutta jo silloin näki, että tapahtumalla oli selvä tilaus. Tänä vuonna odotan paikalle yli sataa vanhaa Opelia."

Kotimaisten opelistien lisäksi paikalle on jo vuosia saapunut saksalainen varaosamyyjä, jolla on varsin kattava valikoima varaosia. Hänen lisäkseen navetassa, pellolla ja sen laidoilla käydään kauppaa myös muista varaosista. Niitä rahdataan paikalle harrasteautojen takaluukuissa ja perävaunuilla.

Varaosien metsästäminen on osa harrasteautotapahtumien viehätystä. Koskaan ei voi tietää, mitä löytöjä tekee. Ja harvoin mukaan varatut rahat riittävät kaikkeen, mitä saattaisi joskus harrasteauton ylläpitoon tarvita.

Vaan pääosassa pellolla ovat vanhat autot. Niitä tutkitaan ja niiden kuntoa ja kunnostusratkaisuja arvioidaan. Linjoja on monia. Toiset pyrkivät autenttiseen lopputulokseen ja heidän autonsa ovat kuin tehtaan linjan jäljiltä. Toiset taas ottavat vapauksia ja rakentelevat autoja mieleisikseen.

"Tämä tapahtuma on leimallisesti vanhojen Opel-harrastajien tapaaminen. Itse en silti rajaa uudempiakaan autoja pois, sillä myös ne kiinnostavat minua. On tällä pellolla nähty tämän vuosituhannen Opeleitakin, kuten C Vectra."

Vatola järjestää tapahtuman perheensä kanssa. Iän ja tapahtuman laajenemisen myötä järjestelyt ovat muuttuneet raskaammiksi.

"Toipumiseen menee aina vaan enemmän aikaa. Jatkosta en siksi osaa sanoa mitään. Tämä saattaa olla viimeinen kerta tai sitten olemme vasta puolivälissä."

Tänä vuonna saksalaisia vieraita on tulossa aiempaa enemmän. Heidän majoittamisessa on oma vaivansa.

"Aina puhutaan Suomeen Saksasta tuotavista käytetyistä autoista. Tällä kertaa Saksasta tulee ostaja, jonka mukaan lähtee hieno vanha Opel, joka on aikanaan uitettu Suomeen Ruotsista."

Saksan lisäksi Vatola on lähetellyt kutsuja Ruotsiin ja Viroon. Ruotsalaisia vieraita Suomeen on kuitenkin vaikea saada. "Siinä tuntuu olevan muuri välissä. Virosta sen sijaan on löytynyt tapahtumasta kiinnostuneita autoharrastajia."