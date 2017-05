VTT: Sähköauton syntinä valmistuksen päästöt – ympäristövoittajaa on vaikea valita

Sähköauton päästöttömyys on harhakäsite. Sähköauton valmistamiseen kuluu energiaa ja raaka-aineita tavallista autoa enemmän. Myös sähkön tuotannosta aiheutuu päästöjä.

"Sähköauton elinkaaren aikana syntyvät päästöt voivat olla suuremmat kuin dieselautolla. Sähköauton heikkoutena on valmistus. Se syö noin kolmanneksen tavallista enemmän energiaa", toteaa VTT:n erikoistutkija Juhani Laurikko.

Sähköautojen käytön päästöt ovat vähäisemmät. Siltä osin huomioon pitää ottaa sähkön tuotannon päästöt, jotka vaihtelevat suuresti maittaan. Keski-Euroopassa sähköä tuotetaan kivihiilellä, mikä kasvattaa sähköauton päästöjä.

Suomessa sähkö on puhtaampaa.

Keskimääräisillä Eurooppalaisilla päästölaskelmilla sähköauto ajaa vastaavan dieselin kiinni noin 50 000-70 000 kilometrin kohdalla.

"Jos dieselauto käyttää uusiutuvaa dieseliä, päästöt putoavat puoleen. Silloin dieselauto on edullisempi vaihtoehto yli 100 000 kilometriin asti."

Laurikko pitää sähköautojen ja dieselautojen vertailua kaikkineen vaikeana.

"Pelkkien hiilidioksidipäästöjen mittaus on yksinkertaista. Näissä laskelmissa erilaisia vaihtoehtoja ja muuttujia on niin paljon, että parasta ratkaisua on mahdoton löytää faktapohjalta", Laurikko toteaa.