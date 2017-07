Vuolenkosken kylässä vedettiin kisaa veteraanitraktoreilla – tapahtuman tuotot kylän liikuntahallin rakentamiseen

Iitin Vuolenkoskella järjestettiin eilen lauantaina kolmatta kertaa Vetaraanitraktoreiden vetokisat.

Kisaajia oli yhteensä 43 yhdeksässä eri sarjassa, kertoo tapahtumakoordinaattori Johanna Salonen.

Sarjat menevät traktoreiden painon mukaan sekä onko traktori vakio vai tuunattu. Traktoreilla vedettiin vetolavettia tai vanhaa kuorma-autoa.

Vanhin traktori oli vuodelta 1949 ja nuorin vuodelta 1970, Salonen kertoo. Kisoja seurasi eilen paikan päällä 3 000 henkeä.

Vuolenkosken kylä on tunnettu vahvasta talkoohengestä ja yhteisöllisyydestään. Kylä valittiin vuonna 2014 valtakunnan viralliseksi vuoden kyläksi. Asukkaita kylällä on hieman alle 500.

"Kaikki elämisen peruspalvelut löytyvät omasta kyläkoulusta kauppaan ja neuvolaan. Vuolenkosken koulussa on 42 oppilasta. Koulun oppilasmäärä on kasvanut viimeisien vuosien kuluessa ja vanha jumppasali on jouduttu ottamaan opetuskäyttöön", Salonen kertoo.

Kylän asukasluku on kasvanut vuosien 2003–2014 aikana 22 prosenttia.

Vetokisojen järjestelyihin osallistui yli 100 talkoolaisen joukko. Kisojen tuotto lipputuloista ja muun muassa kantiinin myynnistä ohjataan Vuolenkosken liikuntahallin hyväksi. Liikuntahalli rakennetaan Vuolenkosken koululaisten sisäliikuntatilaksi ja vapaa-ajan käyttötarpeita varten.

Hallin kustannusarvio on 1,3 miljoonaa euroa. Iitin kunta vastaa kustannuksista yli puolesta ja lisäksi rakentamiseen on saatu valtionavustusta. Vuolenkosken kylän omarahoitusosuudeksi jäi 200 000 euroa, josta osa suoritetaan talkootöin ja osa rahaosuutena. Vetokisojen jälkeen jo yli kaksi kolmannesta kylän osuudesta on kasassa.

Kylällä on aiemminkin tehty suuria hankkeita talkoina ja rahallisina panostuksina. Vuonna 2001 rakennettiin kevyenliikenteenväylä, jossa kyläläisten osuus talkootyönä ja rahallisena panoksena oli yli 900 000 markkaa.