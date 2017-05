Hiirennahkatalja syntyy tuntien käsityönä

Keskiaikaisen huoneen seinälle on ripustettu talja. Ruskea karva on pehmeää, pyöreät korvat ovat edelleen päässä kiinni ja kuonon kärjessä nenä on musta. Taljaa joutuu tutkimaan läheltä, sillä se on vain kymmensenttinen. Koko huoneessa kaikki on miniatyyrikoossa.

”Jos haluaa rakentaa autenttisen historiallisen miljöön minikoossa, jokainen yksityiskohta pitää miettiä. Hirventaljan sijaan seinälle on ripustettu metsähiiren talja”, esittelee turkulainen Nana Åsten.

Keskiaikaisia miniatyyrimiljöitä on tulevana lauantaina nähtävillä Turussa Muinaisuus tutuksi turkulaisille -tapahtumassa. Nana Åstenin lisäksi omia miniatyyritöitään esille tuovat Päivi Rutanen ja Päivi Huhtala.

Mynämäen käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa muinaistekniikoita opiskelevat naiset ovat keksineet valmistaa miniatyyrisiä taljoja perinteisin menetelmin.

Hiirennahan parkitseminen tapahtuu samalla tavoin kuin minkä tahansa muun eläimen nahan parkitseminen. Kananmunankeltuaisesta, oliiviöljystä ja mäntysuovasta valmistettava rasvaparkki on todettu käytännössä toimivaksi.

”Se on vain tosi varovaista ja sinnikkyyttä vaativaa puuhaa. Sormilla vaivataan ja vaivataan, kunnes nahka pikku hiljaa pehmenee”, tietää Nana Åsten.

Hiiriä ei ole pakko metsästää itse. Eläinkaupoista voi ostaa valmiiksi pakastettuja, eläinten ruuaksi tarkoitettuja hiiriä muutaman euron kappalehintaan. Marsusta tai rotasta joutuu maksamaan hiukan enemmän.

”Ne eivät ole kuitenkaan väritykseltään yhtä hyviä kuin villihiiret”, vakuuttaa Päivi Rutanen.

”Minäkin olen ehdottomasti luomun kannattaja. Minulla on ullakolla kasvamassa muutama metsähiiri, joiden toivon lihovan vielä hiukan ennen loukkujen laittamista”, lisää Päivi Huhtala.