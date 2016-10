Juhlaruokaa yliajetusta supikoirasta

NAANTALI (MT)

”Rusakko on suurin, peuraa ei ole sattunut kohdalle”, toteaa Toni Beckman .

Punapartainen, nelikymppinen mies muistaa teillä kohtaamansa raadot, sillä hänellä on tapana pysähtyä niiden kohdalle. Jos liha on kelvollista, Beckman ottaa eläimen kyytiin ja vie sen kotiinsa pakkaseen. Sieltä se otetaan sulamaan ja laitetaan ruuaksi sopivan tilaisuuden tullen.

Tieltä löydetyt eläimet eivät ole suuri osa Beckmanin ruokavaliota. Ne ovat satunnaista herkkua, juhlaruokaa.

”Jos synttärit on tulossa eikä ole supikoiraa tarjota, vähän nolottaa.”

Raatojen hyödyntämiseen liittyy riskejä, jotka on tunnettava. Esimerkiksi supikoiran liha on kypsennettävä huolellisesti trikiinivaaran vuoksi.

Beckmanin harrastuksella on englanninkielinen nimi: roadkill. Suomenkielistä vastinetta sanalle ei vielä ole. Kuvaava sana voisi olla esimerkiksi tieriista.

Pohjois-Amerikassa ja Isossa-Britanniassa roadkill on vakiintunut alakulttuuri, josta on blogeja, kursseja ja televisio-ohjelmia. Suomessa Beckman tuntee ainakin yhden toisen tieriistan harrastajan. Pöytä- tai nuotiovieraita on tietysti ollut lukuisia.

Laki ei salli

Tarkkaan ottaen Beckman rikkoo lakia noukkiessaan eläimiä kyytiin. Metsästyslaki sallii löytäjän pitävän ainoastaan rauhoittamattomien lajien raadot. Rauhoittamattomia ovat yleisimmät hiiri- ja myyrälajit, isorotta, harakka, varis, merilokki, harmaalokki, kesykyyhky ja räkättirastas sekä korppi poronhoitoalueella.

Kuolleena tavattu riistaeläin kuuluu pääsääntöisesti alueen metsästysoikeuden haltijalle, jos tällä on oikeus metsästää eläintä. Rauhoitetun eläimen raato kuuluu valtiolle. Sitä ei saa pitää, mutta sen voi toimittaa tutkimuslaitokselle tai korkeakoululle.

Käytännössä Beckman uskoo harvaa maanomistajaa tai metsästysseuraa kiinnostavan, poimiiko pieneläinten raadot teiden varsilta ihminen vai toinen eläin. Tieriistan harrastaja toimii mielestään oikein. Jos kerran teiden rakentamisella ja autoilulla aiheutetaan kuolemia, pitäisi tulos sentään käyttää hyödyksi.

”Suurin rangaistava teko, eli eläimen tappaminen on jo tapahtunut ja aivan jonkun muun ihmisen toimesta.”