Kauneimmat joululaulut soivat kehitysmaiden äideille

Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet alkavat joulukuun alusta. Täksi jouluksi Suomen Lähetysseura on painattanut 785 000 lauluvihkoa.

Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti kehitysmaiden äideille.

”Kehitysmaissa jopa seitsemänkymmentä prosenttia ruuan tuotannosta on naisten aikaansaamaa. Sen lisäksi, että he ovat äitejä, he ovat koko yhteisönsä huolehtijoita ja heidän asemansa parantaminen on ehdottoman tärkeää”, sanoo kampanjan suojelija, presidentti Tarja Halonen .

Lauluvihkon sivuilta löytyvät kaikkein rakkaimmat ja perinteisimmät joululaulut.

Uusina vihkossa ovat riihimäkeläisen papin, Jukka Vänskän , tekemä Tallissa ja jalasjärveläisen musiikinopettajan ja suurperheen äidin, Minna Salmelan , laulu Joulun lahja.

Seurakuntien pyynnöstä on koostettu myös kansainvälinen materiaali, jossa on julkaisuvapaita englannin-, saksan- ja ranskankielisiä joululauluja. Materiaali löytyy Kauneimpien joululaulujen verkkosivuilta, josta sen voi tulostaa.

Kauneimmat joululaulut -nettiradiokanava toteutetaan yhdessä pääkaupunkiseudun seurakuntien mediatoimituksen eli Toivontuottajien Jouluradion kanssa. Joululauluja voi kuunnella 1. adventista loppiaiseen.

Verkkosivuilla on myös kartta, johon seurakunnat voivat merkitä omat tilaisuutensa ja josta lauluintoiset voivat löytää itseään lähinnä olevan laulupaikan.

Viime joulun Kauneimmat joululaulut -kampanjan kohteena olivat kehitysmaiden vammaiset lapset. Tuotto oli 985 000 euroa, missä oli kasvua edellisvuoteen yli 40 000 euroa.

http://www.kauneimmatjoululaulut.fi

http://www.jouluradio.fi