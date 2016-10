Taattisten tila ja Lomakivi saivat maaseutumatkailun palkinnot

Vuoden kellokkaana palkittiin Taattisten tilan Naantalin Merimaskusta. Karin ja Markku Aaltosen maaseutumatkailuyritys tarjoaa majoitus- ja ruokailupalveluita sekä puitteet järjestää tilaisuuksia ja kokouksia.

1500-luvulta asti tunnettu tila kotieläimineen mahdollistaa monipuoliset aktiviteettimahdollisuudet. Vanhat ja tunnelmalliset majoitusrakennukset on restauroitu aikansa tyylin mukaisesti nykyajan tarpeisiin.

"Yrityksen toiminta on ollut esimerkillistä ja innovatiivista. Matkailualalla yhteistyön merkitys on suuri ja yrittäjäpariskunta omaa laajan verkoston alueellisesti sekä valtakunnan tasolla", palkitsemisperusteissa todetaan.

Vuoden kehittyvä maaseutumatkailuyritys –tunnustuksen saivat Lomakivi Oy:n Virpi ja Ismo Kivinen Iitistä. Kiviset saavat valintaraadin mukaan tunnustusta määrätietoisesta, innovatiivisesta ja rohkeasta otteesta yrityksensä kehittämisessä.

Museoviranomaisten suojelemalla Radansuun kannaksella sijaitseva tilan päärakennus toimii tilauksesta maalaisravintolana. Viljatilalla on vanhan kasakylän tyylisesti lomataloja, joissa on majoitustilaa 45 vieraalle. Tiloja on rakennettu useampaan otteeseen kymmenen vuoden aikana ja se saavutti MEK:n Laatutonni-sertifioinnin alkuvuodesta.

