Älä tuo sairasta tinttiä sisälle – lintuklamydia voi tarttua linnusta ihmiseen

Linnusta ihmiseen tarttuva lintuklamydia voi pahimmillaan aiheuttaa vakavan keuhkokuumeen, muistuttaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Pihan lintuja voi kuitenkin ruokkia suhteellisen turvallisin mielin, mutta tartuntaa kantavan linnun hoitaminen sisätiloissa on tautiriski.

Ihminen voi saada tartunnan lintujen ulosteista tai muista eritteistä.

Talvisin Suomessa todetaan vuosittain muutamia klamydiatartuntoja linnuista, joita löydetään kuolleena ruokintapaikkojen läheltä. Tautia esiintyy linnuissa koko maassa.

Eviran mukaan lintuklamydiaa on todettu useimmin talitiaisissa ja keltasirkuissa, myös useita harakoita on kuollut tautiin. Yksittäisiä tapauksia on löydetty sinitiaisessa, pyrstötiaisessa, viherpeipossa ja närhessä.

Lintuklamydian eli psittakoosin aiheuttaa villeissä ja kesylinnuissa esiintyvä solunsisäinen bakteeri. Kaikki bakteerin saaneet linnut eivät välttämättä sairastu mutta ovat silti taudinkantajia.