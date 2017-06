1200 kiloa kulkee narun päässä kuin koira

Ruskea sonni tunkee päätään nuoren naisen kainaloon rapsutuksien toivossa. "Välillä sonnit eivät muista omaa kokoaan, minkä takia onkin itse oltava aina hereillä", kertoo Taru Luomajärvi sonnin pää sylissään.

Tätäkin sonnia on käsitelty paljon ennen sen tuomista Farmarin maatalousnäyttelyyn Seinäjoelle. Eikä suotta, sillä näyttää siltä, että Luomajärvi voisi halutessaan kietoa sonnin vaikka solmuun.

Sonnien käsittely aloitetaan nuorena, viimeistään vuoden vanhana. Silloinkin sonni on jo melko suuri käsittelyn aloittamiseen.

Sonnien käsittelyssä ruokapalkinto on paras opetustapa. Sonneja rapsutellaan ja totutetaan ihmiseen, sekä tottelemaan ja kunnioittamaan ihmistä.

Luomajärven mukaan jutun jujun tajuttuaan sonnit ovat helpompia talutettavia kuin lehmät ja hiehot. "Naaraat voivat saada välillä kummallisia päähänpistoja", hän sanoo pilke silmäkulmassaan.

Ruskea 7-vuotias hereford-sonni, Aro-Tannerin Highway ET toimii kotitilallaan astutussonnina. Astutussonnin valinnassa luonne on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. "Huonoluonteiset sonnit karsiutuvat valinnassa pois. Sonnin on oltava käsiteltävissä", Luomajärvi selostaa.

Highway painaa arviolta 1200 kiloa. Paino on vain arvio, sillä jykevää sonnia ei saatu punnittua näyttelyalueen eläinvaa'alla.

Käsiteltävyys on tarpeen, jotta niin ison eläimen saa liikkumaan haluttuun suuntaan. Sen liikuttelu väkipakolla olisi melkein mahdotonta.

Vaikka sonni vaikuttaa silminnähden lempeältä ja hyväntahtoiselta, on kuitenkin muistettava sen perusluonto. "Eläimeen ei saa ikinä luottaa täysin. Eläin on aina eläin, eikä ikinä voi tietää mitä se keksii", Luomajärvi muistuttaa.

Myös Highway on perusluonteeltaan saaliseläin, mikä voi saada sen pyrkimään pakoon esimerkiksi säikähtäessään vaikka täysin vaaratonta ilmapalloa.