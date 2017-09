50 vuoden puinnit samalla puimurilla – kypäräpäinen isäntä ja MF86 ovat sitkeä pari

Maatalouskoneet voivat kestää ja olla käytössä hämmästyttävän pitkään.

Sauvolainen Risto Ervelä ja Massey-Ferguson 86 -leikkuupuimuri ovat tästä oiva esimerkki. Ervelä on korjannut tilat viljat samalla Massikalla joka vuosi 50 vuoden ajan.

Puimuriin on tullut kiintymyssuhde, kun yhteisiä puintivuosia on kertynyt näin paljon, puoli vuosisataa. Luotettavakin se on ollut, Ervelä myhäilee.

Ervelän syksyn puinnin alkavat olla ohi, kunhan sateen takia tiistaina hieman kesken jäänyt ohrapelto saadaan vielä korjattua.

Hänen mukaansa puimuri on kestänyt hyvin, kun siitä on pidetty huolta ja säilytetty aina sisällä. Puimuri on puhdistettu heti puintien jälkeen perusteellisesti paineilmalla ja toisinaan vielä pesty kesällä, jotta se kuivuu.

Lähellä asuva seitsemänkymppinen kyläseppäkin on ollut tuiki tarpeen Massikan pitämisessä liikkeessä, vaikka mitään suuria remontteja ei ole tarvittu. "Kulutusosia vaihtamalla on pärjätty."

Puimurin perusrakenne ei Ervelän mielestä ole paljon muuttunut puolessa vuosisadassa, vaikka koko on kasvanut huimasti. Myös hienostunutta elektroniikkaa on tullut lisää.

Ervelän isä hankki puimurin vuonna 1968 pojan ollessa vielä nuori. Isä antoi pojan kuitenkin puida osan pelloista ja kun työ sujui, vastuu puinneista siirtyi nopeasti Riston harteille.

Uusi leikkuupuimuri oli iso hyppäys tilalle. Siihen saakka viljat korjattiin hinattavalla Aroksella. Massikan myötä loppui viljasäkkien nostelu ja kuljettaminen.

Puitava ala on vähentynyt vuosikymmenien aikana. Alkuun puitavaa oli noin 35 hehtaaria ja viime vuosina noin puolet siitä. Yli tuhat hehtaaria MF:llä on kuitenkin puitu ja käyttötuntien määrää voi vain arvailla.

Puoli vuosisataa sitten puimurit olivat hytittömiä ja niin on myös Ervelän Massikka. Pöly alkoi kiusata ja parikymmentä vuotta sitten Ervelä hankki pölyltä suojaavan kypärän, joka saa sähkön puimurista.

Kypäräpäinen puintimies on sen jälkeen ollut tuttu näky Sauvon kuntataajaman asukkaille.

Ervelän mukaan tämän syksy on ollut yksi vaikeimmista, vaikka pahempiakin on ollut. Puinnit venyivät pitkälle syksyyn etelärannikon Sauvossa eikä hyviä korjuupoutia juuri ole ollut. Pääosa sadosta on kuitenkin korjattu. "Naapuri ehti lopetella puinnit minua ennen."

Satokin on tyydyttävä kuten sateisina ja koleina kesinä usein on.