800 nautapaikan kasvattamo käynnistyy Kristiinankaupungissa

Kristiinankaupungin Härkmeren kylässä on tänään ollut vilskettä, kun Samuel Ingvesin ja Marcus Teirin yhteisyrityksen Euro-Bull Oy:n uutta nautakasvattamoa on esitelty yleisölle.

Kasvattamossa on 800 nautapaikkaa. Ensimmäiset naudat – maitorotuiset vasikat – tuodaan kasvattamoon ensi viikolla.

Ingvesin ja Teirin uudessa lämminpihatossa nautojen ruokinta hoidetaan mattoruokkijalla. Kasvattamossa on luonnollinen ilmanvaihto ja lanta valutetaan säiliöön. Karsinoihin on asennettu sorkkaterveyttä edistävät kumimatot.

Tuotantoketjun kehittäminen on tärkeää HK Scanille, sillä kotimaista nautaa ei tällä hetkellä ole saatavilla kysyntää vastaavaa määrää.

"Aloitimme viime keväänä investointeihin kannustavan Nauta 2020 -ohjelman. Kasvatuspaikkoja on suunnittelun alla lähes 10 000", kertoo HK Scanin naudan hankintapäällikkö Ilkka Ojanen.

Tämän vuoden aikana yhtiön tavoitteena on saada käyttöön 2 700 uutta loppukasvatuspaikkaa.

"Valmistuvat kasvatuspaikat parantavat myös maitotilojen palvelua, sillä ne nopeuttavat vasikoiden noutoja", Ojanen sanoo.

Suomessa 85 prosenttia naudanlihasta on peräisin maitoketjusta eli lypsylehmien vasikoista.

HK Scanin investointiohjelma vaikutti Euro-Bullin yhteistyökumppanin valintaan. Ohjelmaan kuuluu viisivuotinen sopimus, johon myönnetään investointilisä.

Yhtiö tarjoaa myös muun muassa neuvontaa ympäristöluvan haussa, suunnitelmat tilan rehuhuollosta laajennustilanteessa sekä rehu- ja eläinrahoitusta.

"Meille on tärkeää, että yhteistyökumppani pystyy toimittamaan meille vasikat sovitusti ja kilpailukykyisellä korolla. Päätökseemme vaikutti lisäksi helppo yhteistyö aluevastaavan kanssa. Myös Laatusonni-ohjelma kiinnosti meitä", kertoo Samuel Ingves.

Ingvesillä ja Teirillä on kehittämissuunnitelmat valmiina.

"Olemme jo hankkineet luvat kasvattamon laajentamiseen. Kun nykyinen kasvattamo saadaan kunnolla käyntiin, on tarkoituksemme jatkaa rakentamista. Tulossa on samanlainen yksikkö, jolloin rehustamo jää keskelle ja kasvattamot ovat molemmissa siivissä. Nautojen kasvatuspaikkoja on silloin 1 600", Ingves kertoo.