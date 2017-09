A-Rehun nautojen rehuissa ei ole enää soijaa – rypsi korvaa tuontisoijan

Atria-konserniin kuuluva A-Rehu kertoo luopuneensa kokonaan soijan käytöstä nautojen rehuissa.

"Nautarehuissa soijaa on tähän astikin käytetty vain vähän, ja esimerkiksi lihanaudat ja emolehmät on ruokittu jo vuosia ilman soijaa. Nyt soija vaihtui rypsiin niissä muutamassa nautarehutuotteessa, joissa sitä on tähän asti käytetty. Nauta on siten ensimmäinen eläinlaji, joka A-Rehun rehuja käytettäessä ruokitaan kokonaan ilman soijaa", yhtiö tiedottaa.

A-rehun mukaan soijan käyttöä broilereiden ja sikojen ruokinnassa on myös vähennetty merkittävästi.

"Broilereiden rehuissa soijaa on käytetty parin viime vuoden aikana selvästi aiempaa vähemmän, pitkälti kuoritun kauran ja herneen ansiosta. A-Rehun sikarehukonsepti taas perustuu vuosien työhön ohravalkuaisrehun ja muiden sivujakeiden hyödyntämisessä – perinteiseen, soijaan perustuvaan, ruokintaan verrattuna soijaa käytetään puolet vähemmän."

Suomessa soijaa on käytetty eläinten rehuissa aina vähemmän kuin maailmalla, sillä kotimainen vilja on hyvin valkuaispitoista. A-Rehun käyttämä soija on Pro Terra -sertifioitua tai vastaavat vastuullisuuskriteerit täyttävää, yhtiö korostaa.

Soijan käyttö eläinten ruokinnassa on herättänyt paljon keskustelua. Osa alan muista toimijoista on myös luopunut soijan käytöstä.

"A-Rehun tuotteissa soija korvataan pääasiassa rypsillä, rapsilla, härkäpavulla ja herneellä. A-Rehu tekee yhteistyökumppaniensa kanssa aktiivisesti töitä valkuaiskasvien viljelyn kehittämiseksi, sillä näin yhä suurempi osa tarvittavasta valkuaisesta saadaan suomalaisilta pelloilta. Työ tuottaa jo tulosta ja tälle kasvukaudelle tehtiin runsaasti herneen ja härkäpavun viljelysopimuksia. Tulevaisuudessa tarvitsemme perinteisten rehuviljojen lisäksi yhä enemmän hernettä ja härkäpapua tehtaallemme Koskenkorvalle ja suoraan tiloille välitettäväksi", A-Rehusta kerrotaan.